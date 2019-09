Ezio Greggio/ Ancora in coppia con Michelle Hunziker (Striscia la notizia)

Ezio Greggio ritorna al fianco di Michelle Hunziker per guidare la nuova edizione di Striscia la Notizia. Negli anni la coppia ha collezionato sedici conduzioni nel programma di Antonio Ricci, che quest’anno invece compie il suo 32° anno di vita. Il merito è tutto di quel grande equilibrio che si è instaurato fra il comico e la bella svizzera, anche per via delle loro differenze caratteriali. Ezio Greggio sarà presente fin dalla prima puntata in onda oggi, lunedì 23 settembre 2019, nel preserale di Canale 5. La Hunziker però sarà con lui solo per le prime due settimane, dato che poi assumerà la guida del neonato Amici Celebrities. “Nonostante gli attacchi, noi resistiamo”, dice Greggio a Sorrisi parlando del nuovo sottotitolo dello show: La voce della resilienza. Una visione della vita che sente di avere fin dalla nascita, grazie a particolari vantaggi genetici. “Ho chiesto ai miei collaboratori una ricerca per capire se, come conduttore di un programma, ho il record mondiale”, dice ancora scherzando e parlando del fatto che fra una battuta all’altra, Striscia lo ha messo al timone per ben 4.011 appuntamenti. Almeno fino ad ora. Nel frattempo è ancora in attesa di scoprire se si farà la seconda edizione del suo vincente La sai l’ultima?, dopo il boom di ascolti registrati la scorsa estate.

Ezio Greggio, Striscia la notizia: un’estate movimentata

Un’estate movimentata per Ezio Greggio, che fra un viaggio a Ibiza con i figli Giacomo e Gabriele, un viaggio a Monaco e una puntatina pure a Londra, ha fatto davvero il pieno di energie. Ritorna in forma per la prima puntata di Striscia la Notizia di stasera, pronto a confermare la propria popolarità grazie all’ironia e il sarcasmo che più lo contraddistinguono. Alle spalle il piccolo incidente avvenuto lo scorso agosto con la fidanzata Romina Pierdomenico, provocato dalla volontà dei due di sfuggire ai paparazzi. All’attivo invece già alcuni appuntamenti nel mese in corso, fra cui l’inaugurazione del multiplex Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni, avvenuta nei giorni scorsi. Dieci sale pronte ad accogliere gli appassionati di cinema, che hanno già potuto guardare da vicino Ezio e altri volti storici di Striscia, come il tapiroforo Valerio Staffelli, rivela il sito E-Duesse. 65 anni fatti lo scorso aprile ed un nuovo amore al proprio fianco da vivere con tutte le sue forze. Anche se si sa da tempo che fra Greggio e la Pierdomenico c’è una relazione, la presentazione ufficiale della loro coppia è avvenuta solo un mese fa, a distanza di un anno dal loro primo incontro.

