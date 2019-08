Ezio Greggio, incidente d’auto con Romina Pierdomenico/ “Colpa dei paparazzi!”

Ezio Greggio ha avuto un piccolo incidente in quel di Ibiza assieme alla sua compagna Romina e in un post apparso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram l’istrionico conduttore televisivo se l’è presa, seppure nel suo stile bonario, con i paparazzi che non danno tregua a lui e alla 26enne che è diventata famosa per aver partecipato a “Uomini e Donne”. “Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep” ha scritto Greggio, spiegando che la sua nuova fiamma avrebbe riportato persino un mini trauma al collo, anche se i controlli in ospedale poi sono stati rassicuranti. “Tutto ok, ma come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega, fa parte del gioco) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a vedere come stava” attacca il conduttore di “Striscia la Notizia” che non le manda certo a dire e che ha allegato a questa didascalia uno scatto in cui è immortalato spalle al muro mentre mostra il dito medio, probabilmente ai cacciatori di foto, e con disegnato un ‘balloon’ in cui si esibisce in una pernacchia (“Prrrr!”).

EZIO GREGGIO, INCIDENTE A IBIZA: “COLPA DEI PAPARAZZI”

Come è noto, infatti, Ezio Greggio da un po’ di tempo fa coppia fissa con la 26enne Romina Pierdomenico che ha quasi 40 anni meno di lui: l’ex volto di “Uomini e Donne” ha fatto breccia nel suo cuore e da allora i due sono inseparabili, tanto che lo stesso Greggio ha parlato di lei come di una ragazza molto ironica e che ha “una bella concezione della vita: io poi so di essere più vecchio ma mi sento molto più giovane ora dato che Romina non è solo affascinante ma mi fa stare pure bene”. E questa serenità la si ritrova pure nel suddetto post apparso su Instagram dove lo storico sodale di Enzo Iacchetti ha comunque ringraziato i paparazzi a modo suo dopo che non si sono fermati per aiutare lui e la sua fidanzata: “A quel punto ho augurato ogni bene con dei gesti eloquenti! Ahahaha! Ciao paparazzi, ci vediamo in spiaggia e… tacci vostri! Tiè (bis)” ha concluso accennando al classico gesto.





