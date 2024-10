Ezio Greggio e il simpatico racconto sugli esordi: “Feci uno spettacolo nel silenzio assoluto…”

Pilastro della tv, conduttore irriducibile di Striscia la Notizia ma anche attore, regista e chi più ne ha più ne metta: Ezio Greggio è stato oggi ospite a Domenica In e come prevedibile con Mara Venier hanno dato vita ad un’atmosfera carica di brio e ironia. Tanti aneddoti riferiti alla carriera, numerosi racconti ben veicolati da immagini inedite e che hanno portato il conduttore ad entrare nel cuore degli appassionati.

Un retroscena piuttosto simpatico arriva proprio da Ezio Greggio, a proposito degli albori. “All’inizio andavo a fare gli spettacoli, quasi faticavo ad entrare perchè non mi conosceva ancora nessuno non avendo fatto televisione; però sono stati anni bellissimi. Una volta feci uno spettacolo, era il ‘71, la piazza era vuota e le persone portavano le sedie da casa. Feci lo spettacolo nel silenzio assoluto, nessuna risata o applauso, sentii applaudire solo quando dissi che avevo finito”.

Ultimato il simpatico aneddoto sugli esordi, ad ergersi a protagonista è stata Mara Venier: la conduttrice è incappata in una gaffe su Mel Brooks, regista statunitense. Tutto è partito da un racconto di Ezio Greggio: “Perchè non sono rimasto in America? Mi chiamava Ricci e quindi dovevo rientrare per Striscia la Notizia, sempre con grande piacere. Ma in America vado spesso anche perchè ho tanti amici lì, di recente ho visto Mel Brooks…”. A questo punto, Mara Venier con stupore ha asserito: “Ma non era morto?”. Sono ovviamente volate grandi risate per la piccola gaffe, rincarate da Ezio Greggio: “Guarda, se mi passi la clip gliela mando!”. Subito è corsa ai ripari la conduttrice di Domenica In: “No ma che clip! Mel, i love you! E’ stato Marco Lucci a dirmi che non c’era più… Menomale dai, sono contenta!”.