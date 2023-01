La storia d’amore di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico/ “Le madri dei cretini…”

Ezio Greggio e la storia d’amore con Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e la giovane fidanzata Romina Pierdomenico saranno ospiti (per la prima volta insieme) a Verissimo. I due non si erano mai fatti intervistare insieme in televisione e questa sarà la prima volta, simbolo che la loro relazione è molto seria e chissà se i due daranno anche qualche annuncio shock! Molti sul web infatti i fan della coppia hanno ipotizzato che Romina possa essere incinta o che i due vogliano annunciare le nozze in televisione, altri invece sono molto più maliziosi e continuano a criticare aspramente la coppia a causa della differenza d’età, critiche che non sono passate inosservate dal noto conduttore di Striscia La Notizia.

Ezio Greggio dopo il matrimonio con Isabel Bengochea da cui ha avuto i suoi due figli: Giacomo e Gabriele e dopo la relazione con Simona Gobbi (più giovane di lui di 34 anni) ha scelto a suo fianco la bella modella Romina Pierdomenico che ha ben 40 anni meno di lui. I due dopo essersi conosciuti dietro le quinte di Mediaset, si sono innamorati e stanno insieme da più di 4 anni; tra loro c’è un grande feeling e non lo hanno mai nascosto sui social, dove postano spesso qualche scatto insieme.

La reazione di Ezio Greggio contro gli haters

Poco prima di postare gli scatti di coppia con Romina Pierdomenico sui social, Ezio Greggio aveva fatto un piccolo accenno a una fidanzata più giovane di lui a Striscia la Notizia, dopo che il collega Enzo Iacchetti aveva “ironizzato” sulla questione. Se l’amico di Greggio era stato ironico sulla grande differenza d’età che lo separa dalla fidanzata, non si può dire lo stesso dei social che sembrano agguerriti contro la loro storia d’amore e ipotizzano, in molti commenti negativi sotto le loro foto insieme, che Romina Pierdomenico stia insieme a lui solo per i suoi soldi, che per la loro grande differenza d’età lui potrebbe essere suo padre e una serie di altri commenti negativi e indubbiamente pesanti per la coppia.

Ezio Greggio in alcune recenti interviste ha parlato a lungo di questi haters e la sua risposta è stata: “Purtroppo le madri dei cretini son sempre incinte. Io contro gli haters ho un consiglio molto semplice: mandarli a fan…È normale che ci sia qualcuno a cui dà fastidio ma una storia d’amore uno ce l’ha con chi ama e punto e basta. Ogni giorno c’è qualcuno che scrive insulti e io gliene riscrivo di peggio. So che questa cosa dà fastidio, però mi diverto come un pazzo, vorrei fare un corso di insulti agli haters da tenere in qualche università”.











