Ezio Greggio torna a Striscia la notizia: “Con Enzo Iacchetti ho un record”/ Glissa su Romina Pierdomenico

Striscia la notizia, Ezio Greggio torna in onda: “Io ed Enzo Iacchetti abbiamo un record”

A partire da lunedì 11 dicembre tornano a condurre Striscia la notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. E Greggio determinato e carico per il ritorno dietro il bancone del Tg satirico ha concesso una lunga intervista al magazine Chi in cui ha parlato del suo rapporto con l’amico di lunga data: “Con Iacchetti formiamo la coppia dei record, abbiamo fatto 2579 puntate insieme.” E sul segreto della loro amicizia ha confessato: “Ormai da anni io ed Enzo quando arriviamo in studio nemmeno ci salutiamo prima della messa in onda.”

Iacchetti: "Con il Covid ho creduto di morire"/ "Stavo malissimo. Oggi dono un'ambulanza a Bergamo"

Ezio Greggio sul segreto della sua amicizia con Enzo Iacchetti ha aggiunto: “Io non racconto niente di me a lui e viceversa. Questo è un nostro modo per ritrovarci in diretta e poter giocare tra un lancio ed un altro sull’improvvisazione e la complicità. Devo dire che è stata da sempre una formula giusta, funziona.” Anche quest’anno Striscia la notizia, condotta dalla coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti andrà in onda contro il Festival di Sanremo di Amadeus ma Greggio si è detto pronto per la sfida.

Ezio Greggio glissa sui motivi della fine della storia d’amore con Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati. I rumors degli ultimi mesi non hanno mai trovato conferma dei diretti interessati che hanno, al contrario, sempre mantenuto il riserbo assoluto. Il conduttore di Striscia la notizia in un’intervista recente ha confessato che la loro separazione è stata consensuale e dovuta a progetti di vita diversi e che in realtà sono rimasti in ottimi rapporti. Intervistato dal magazine Chi, però, Greggio ha glissato: “La storia con Romina è finita ma resta l’amore dei figli che è bellissimo, fantastico e per sempre.”

Durante la chiacchierata con il giornalista, infine, Ezio Greggio ha detto la sua anche sui colleghi che a turno si alternano alla conduzione di Striscia la notizia. Ha speso parole al miele per gli amici Gerry Scotti e Michelle Hunziker rivelando che lui apprezza tutti ma nel suo cuore rimane Gianfranco D’Angelo, scomparso nel 2021, con cui ha condotto la prima puntata nel lontano 1988.











