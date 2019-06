Ezio Greggio/ “Ecco perché ho accettato questa proposta…” (La sai l’ultima)

Ezio Greggio:”nella vita privata quello che mi faceva ridere fino alle lacrime era Leslie Nielsen”

Ezio Greggio sarà il nuovo conduttore de La sai l’ultima? come sarà il programma condotto da lui? La risposta arriva dal diretto interessato tramite le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. “Tra i motivi per cui ho accettato questa proposta c’è la libertà che ho avuto di portare dei cambiamenti alla struttura del programma. Tanto per fare un esempio, grazie ai social la ricerca dei barzellettieri diventa molto più interessante. E poi faremo degli omaggi agli storici raccontatori di barzellette come Gino Bramieri”. Il conduttore rivela che le situazioni buffe sono le cose che lo fanno ridere veramente: “Quelle che nascono dalla vita quotidiana”. Per quanto riguarda il connubio umorismo-comico, confida di essere legato all’ironia di Mel Brooks, Jerry Lewis, Stanlio e Ollio: “ma nella vita privata quello che mi faceva letteralmente ridere fino alle lacrime era Leslie Nielsen”. L’attore infatti, quando ha lavorato con lui, faceva di tutto: “Per girare un film si era comprato uno strumento che riproduceva a comando rumori innominabili del corpo umano. E quando gli si avvicinavano dei fan per chiedergli l’autografo, si metteva una mano sulla pancia e iniziava il “concerto”. Tutti scappavano inorriditi insultandolo. Ma pur di farsi una risata, a lui non interessava perdere dei fan”.

Ezio Greggio conduce La sai l’ultima?

Durante i tempi di Drive In invece, Ezio Greggio si faceva delle sane risate in compagnia di Gianfranco D’Angelo: “Una cosa che nessuno sa è che negli sketch io e lui provavamo “in borghese”, in modo che nessuno vedesse com’era vestito, o meglio, agghindato l’altro. Al momento di registrare capitava spesso che vedendomi conciato nei modi più impensabili, Gianfranco non riuscisse neanche a iniziare a parlare per la ridarola”. Poi parla di Antonio Ricci e del suo umorismo inglese in quanto, nonostante sembri una persona estremamente seria, si diverte come un matto durante Striscia la Notizia. E tra i migliori raccontatori di barzellette famosi, inserisce Walter Chiari. Per Canale 5 La sai l’ultima? è un gradito ritorno che manca dal piccolo schermo dal 2008. Durante la nuova edizione, il meccanismo di gara resta intatto ma a sfidarsi saranno tre squadre capitanate dai comici Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla. Al fianco del conduttore, anche la fidanzata Romina Pierdomenico.

