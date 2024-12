EZIO GREGGIO E I DATI DI ASCOLTO DI ‘STRISCIA’: “COME TORNARE DA…”

Ezio Greggio, chi è il conduttore e comico protagonista questo pomeriggio a “Verissimo”? Nuovo appuntamento con il talk show per antonomasia delle reti Mediaset e nel corso della puntata del format condotto da Silvia Toffanin che ci apprestiamo a vedere ci sarà l’ennesimo ritorno della storica coppia di conduttori di “Striscia la Notizia” dato che il 70enne originario di Cossato e il suo sodale, Enzo Iacchetti, hanno oramai tagliato un prestigioso traguardo con la 31esima conduzione consecutiva del tg satirico ideato da Antonio Ricci. E, in attesa di ascoltare cosa diranno i due nel rotocalco in onda su Canale 5, possiamo raccontare qualcosa di Ezio Greggio e tornare su alcune polemiche che in questi giorni hanno riguardato proprio “Striscia”.

Classe 1954 e, come il suo collega per antonomasia, poliedrico uomo dello spettacolo capace di disimpegnarsi alla conduzione, sul set e in teatro come comico e cabarettista, oltre a essere giornalista pubblicista, Ezio Greggio ha alle spalle una lunga carriera sul piccolo e grande schermo ma è innegabile che proprio grazie a “Striscia” è diventato un personaggio iconico della tv dei nostri anni e soprattutto è entrato nella storia del piccolo schermo. Se della sua vita privata parliamo in un altro articolo quest’oggi (accennando alla sua love story con la più giovane Romina Pierdomenico, arrivata dopo il matrimonio con Isabel Bengochea -e due figli- e la liaison con Simona Gobbi), qui ci concentriamo proprio su uno dei programmi di punta da anni di Canale 5, tornato alla ribalta non solo per i record infranti negli ultimi anni…

GREGGIO, RECORD CON IACCHETTI: 31 ANNI CONSECUTIVI INSIEME A…

Il nome di Ezio Greggio, oltre a quello di Enzo Iacchetti, sono stati molto chiacchierati dal momento che da più parti si attendeva il ritorno alla conduzione dell’irriverente telegiornale dopo che i dati di ascolto di “Striscia la Notizia” avevano mostrato una vistosa flessione, dopo anni di numeri impressionanti. Sulla questione era intervenuto, di recente, lo stesso Piersilvio Berlusconi che, interpellato a proposito, alla vicenda con candida sincerità ma senza drammatizzare aveva dedicato queste parole: “È innegabile che ‘Striscia’ sia in un momento, diciamo così, faticoso, no? Con 37 anni di storia alle spalle è abbastanza normale” il commento del numero uno di Mediaset durante la conferenza stampa tenuta a Cologno Monzese. “Ma con Antonio (Ricci, NdR) abbiamo un ottimo rapporto e sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere” aveva aggiunto Berlusconi jr.

Polemiche smorzate? In un certo senso sì dato che, a stretto giro di posta, era arrivato un tweet dello stesso Ezio Greggio sul proprio profilo Twitter/X. Se Piersilvio Berlusconi, a margine del suo intervento, aveva aperto alla possibilità, in futuro, di proporre al pubblico qualcosa di diverso da “Striscia” (“Conto di continuare a lavorare con Antonio Ricci (… ) In futuro, chi lo sa, potrebbero esserci altri prodotti o un’alternanza…”), il conduttore piemontese aveva ripreso un titolo di qualche giorno fa di Affari Italiani in cui si diceva che il tg festeggiava il ritorno della collaudata coppia Ezio&Enzo arrivando a quota 15,43% di share (anche se nei giorni successivi i numeri sono tornati a scendere): “Striscia la Notizia si impenna con Greggio-Iacchetti (dopo il record di sabato)” è lo screenshot allegato dal comico nel suo cinguettio, aggiungendo che il ritorno al timone del programma è “come tornare a casa dalla mamma”.