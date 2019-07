Ezio Greggio/ Quando “Drive In” contamina “La sai l’ultima?” e la formula è vincente

Sesto appuntamento per il programma di Ezio Greggio, che ha riportato in vita La sai l’ultima? sul piccolo schermo di Canale 5. Il conduttore storico di Striscia la Notizia ha trovato una sua dimensione in questa rivisitazione del format e ha collezionato una serie di applausi senza fine. Questa sera, venerdì 26 luglio 2019, Ezio Greggio avrà il compito di guidare i concorrenti rimasti in gara e le rispettive squadre lungo la finale. “Sanno che questo per loro potrebbe essere il trampolino di lancio di una carriera nella comicità“, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in questi giorni. Negli anni infatti questo meccanismo ha permesso ad artisti come Andrea Pucci e Valentina Persia di vivere una grande ascesa sul piccolo schermo italiano, riuscendo ad ottenere uno spazio d’onore fra i contenuti di cabaret proposti dalle emittenti. Greggio svela anche la chiave del suo successo, che prevede un intenso lavoro fin dalle 10 del mattino. Il primo step da compiere è la scaletta, assolutamente da ripassare al fianco degli autori, poi le prove e i vari ingressi dei barzellettieri, per poi accogliere gli ospiti del momento nel pomeriggio. “Devo riconoscere che ognuno ha un suo stile da allenatore“, dice invece parlando dei tre giudici di quest’edizione. “Sono il Mancini della situazione“, dichiara invece di se stesso, vedendosi un po’ come un allenatore che rimane sempre al di sopra delle parti.

Ezio Greggio: le gag dell’ultima puntata

Nell’appuntamento della scorsa settimana, il padrone di casa ha aperto le danze calcando ancora una volta sulla sfortunata presenza di Scintilla nel suo show. Ribattezzato “coso”, per l’occasione, come sottolinea citando un trafiletto con alcune dichiarazioni rilasciate ai giornali. La gag è d’obbligo e del resto è iniziata fin da quando è stata diffusa la sigla della trasmissione. Nel suo assolo, Ezio snocciola invece battute senza fine nel suo ormai noto stile. Questa volta ha scelto di concentrarsi sul tema vacanze, date le imminenti partenze intelligenti. “C’è gente che arriva in spiaggia a fine luglio e riesce a fare il bagno a Ferragosto“, dice mostrando una location piena di bagnanti. Per chi si ritrova senza lettini a disposizione, Greggio suggerisce di usare la sdraio, magari adagiandosi con le spalle al sole. Poco importa se poi si verrà ricoverati al Traumatologico per via della posizione scomoda. “Vi consigliamo le vacanze nudiste in Messico“, suggerisce poi parlando del piccolo inconveniente di questa scelta: adottare un sombrero per la testa ed anche uno più piccolo per le parti intime. “Anche Rocco Siffredi ha fatto la stessa foto, ma nel suo caso i due sombrero erano uguali“, aggiunge strappando diverse risate ai presenti. Non mancano inoltre le frecciate al Prati Gate: il conduttore mostra il fantomatico Mark Caltagirone in vacanze, anche se si vedono solo le ciabatte che galleggiano.

Ezio Greggio si rivela come padrone di casa perfetto a La sai l’ultima?

Lo dimostrano non solo gli ascolti, sempre più alti, ma anche l’attenzione che gli è stata riservata dalla stampa italiana. Merito di quella popolarità ottenuta ben prima dei tempi di Drive In e mantenuta invariata nonostante le trasformazioni avvenute nel corso degli anni. Uno dei suoi segreti è il divertimento e non solo quello scatena in chi lo segue, ma quello che vive in prima persona. In apertura della scorsa settimana, Greggio si è lanciato in diverse gag che hanno coinvolto anche il giudice Nino Formicola. Per l’occasione il conduttore ha scelto di regalargli il peluche di un gallo, “così vedo due becchi“, aggiunge dopo averlo posizionato sul capo del comico giurato. Vediamo poi Greggio in divisa, pronto a partecipare alla gag fra Scintilla e Formicola in qualità di finto Colonnello dei Carabinieri. I due discutono del fatto che il bianco sia un colore, così come il nero. A risposta positiva da parte di Gaspare, Ezio ne approfitta per sottolineare allo sfortunato Scintilla che il televisore in bianco e nero che gli ha regalato è in realtà a colori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA