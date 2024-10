Ezio Greggio ha sempre avuto un rapporto splendido coi suoi genitori Nereo Greggio e Luciana Boggiani. Specialmente con il padre, il conduttore televisivo ha coltivato un legame davvero unico e molti infatti ricordano quando Greggio salutava il suo “Nereus” dal bancone di Striscia la Notizia. L’amato papà del presentatore si è spento non molto tempo fa, all’età di novantacinque anni, in modo tutto sommato sereno. “Mio padre Nero ha vissuto una vita molto intensa”, ha raccontato Ezio Greggio.

Ezio Greggio, perché è finita con l'ex moglie Isabel Bengochea?/ Una rottura misteriosa e poi...

“La sua è stata una vita quasi da cinema, soprattutto da giovane. Per quattro anni ha combattuto la guerra e per tre anni è stato nei campi di concentramento”, ha raccontato Greggio in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Nel corso della stessa, Ezio ammette orgoglioso di aver imparato tutto da papà Nereo, ironia inclusa. “Anche quella l’ho appresa da lui”, conferma il presentatore, mentre racconta i suoi genitori con gli occhi luccicanti.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, perché si sono lasciati?/ "Cinque anni indimenticabili ma poi..."

Ezio Greggio, il rapporto coi genitori e la spinta di papà Nereo: “Non erano entusiasti, poi mio padre capì che…”

Parlando ancora di papà Nereo, Ezio Greggio racconta che “era un fan della commedia e fino all’ultimo giorno non si è fatto mancare l’umorismo”. Stranamente però il padre di Ezio non sembrava convinto, almeno agli inizi, della carriera di attore comico e cabarettista intrapresa dal figlio. “Come tutti i genitori quando vedono che i figli scelgono un mestiere incerto non sono entusiasti”, sottolinea il conduttore.

“Poi invece mio padre Nereo ha capito che il cabaret era la mia strada e mi ha seguito con grande attenzione”, spiega ancora Ezio Greggio. Insomma, papà Nereo ci ha messo poco a superare le sue perplessità, grazie anche alla passione e alla determinazione con la quale suo figlio si è tuffato a capofitto nella sua passione.

Ezio Greggio, chi sono i figli Gabriele e Giacomo/ Dedica del conduttore: "Tutto ciò di cui vado più fiero"