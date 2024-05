F.B.I 6 / Anticipazioni puntata 25 maggio 2024: spunta a galla la verità sulla bomba

F.B.I 6, a che punto siamo arrivati della trama?

Con regia di Dick Wolf e Craig Turk, F.B.I 6 è una serie tv statunitense che in Italia va in onda sin dal lontano 2019. Questo sabato, giorno 25 maggio, non perderti il settimo episodio della sesta stagione: Dietro il velo (il cui titolo originale è Behind the veil), che andrà in onda su Rai2 a partire dalle ore 21.20. Ma facciamo un passo indietro. Di cosa parla questa serie tv? Siamo nell’ufficio centrale dell’FBI di New York, in cui una squadra di agenti ce la mette tutta per risolvere i casi e tenere gli Stati Uniti al sicuro dalla criminalità. Come? Intelletto, disciplina, abilità e tecnologia, queste sono le parole d’ordine dell’FBI.

I personaggi principali, a cui è impossibile non affezionarsi, sono Maggie Bell, Omar Adom “OA” Zidan, Jubal Valentina, Kristen Chazal, Dana Mosier, Isobel Castille, Stuart Scola e Tiffany Wallace. Questi personaggi cardine sono interpretati rispettivamente da attori quali Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Ebonée Noel, Sela Ward, Alana de la Garza, John Boyd e Katherine Renee Turner. Un cast a dir poco perfetto per portare sullo schermo televisivo le avventure degli agenti.

Anticipazioni F.B.I 6 puntata 25 maggio 2024: la verità sul terrorista

L’episodio precedente, uscito il 18 maggio, è stato Imprevisto (titolo originale Unforeseen). Una donna, Angela Lane, viene aggredita con uno spray di ricina. La donna, pur cercando di mettersi in salvo, muore poco dopo. Tuttavia, questo evento non viene archiviato dalla polizia locale, anzi. L’FBI viene allarmato dalla sorella della Lane, temendo che c’entrasse l’ex marito di lei, violento e con già un ordine restrittivo emanato, chiaramente era lui il principale sospettato.

Le cose prendono, però, una piega totalmente imprevista quando anche un’altra donna muore a seguito di sintomi simili a quelli provocati dalla ricina. Il legame tra queste due vittime, apparentemente lontanissime, è presto trovato: il tema ambientale. Sarà proprio una professoressa di chimica della Hudson University a permettere di ricostruire i pezzi mancanti, scoprendo l’operato di un gruppo di ecologisti radicali. Ma l’episodio ha colpito gli animi anche con un lutto inaspettato, che ha cambiato le carte in tavola di alcuni agenti.

Dietro il velo inizia, invece, con l’esplosione di una bomba. L’evento avviene in un ristorante dove si stava procedendo a una raccolta fondi. L’organizzatrice? Una deputata di destra. Gli agenti dell’FBI – tra cui Castille, la quale era stata presente all’esplosione – credono che gli artefici siano stati degli anarchici.

In realtà, si scoprirà man mano che l’apparenza può ingannare e che, forse, la verità dietro alla bomba è ben più complessa. Inizia una corsa contro il tempo per evitare altre esplosioni e vittime. Riuscirà l’FBI a proteggere New York e gli Stati Uniti interi? Chi ha architettato queste esplosioni e chi è l’obiettivo da neutralizzare? Scoprilo questo sabato, giorno 25 maggio, su Rai 2 con la nuova puntata di F.B.I.

