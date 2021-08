F1, direttrice circuito Spa uccisa dal marito/ Nathalie Maillet freddata con un’amica

Nathalie Maillet, direttrice del circuito di Spa, sul cui asfalto si corre abitualmente il Gran Premio di Formula Uno del Belgio, è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione di Gouvy. La notizia si è diffusa nelle ultime ore e si è appreso che a provocare il decesso della donna è stato il marito, Franz Dubois, il quale si è poi suicidato subito dopo aver assassinato anche un’amica della sua consorte. In particolare, dopo che la signora Maillet non si era presentata in occasione dell’ultima giornata del Rally del Belgio, qualche dubbio ha iniziato a insinuarsi nelle menti di chi la conosceva bene e così è scattato l’allarme.

Il procuratore belga ha diramato la seguente nota, con la quale ha ricostruito l’accaduto: “A mezzanotte e dieci minuti nella notte tra sabato e domenica la polizia ha rinvenuto i corpi di due donne e un uomo in un appartamento. Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco. Secondo le nostre ricostruzioni, l’uomo, il marito di una delle due donne, ha ucciso entrambe, per poi suicidarsi”.

DIRETTRICE CIRCUITO SPA UCCISA DAL MARITO, JEAN TODT: “SIAMO ADDOLORATI”

La notizia della morte della direttrice di Spa ha provocato anche la reazione della Fia e del suo presidente, Jean Todt, espressa mediante un comunicato stampa: “La Fia è addolorata nell’apprendere la tragica morte di Nathalie Maillet. Nathalie era l’amministratore delegato del Circuito di Spa Francorchamps dal 2016, periodo durante il quale ha supervisionato il grande sviluppo dell’iconica pista che ospita tantissimi campionati Fia. A nome di tutta la comunità del motorsport, vogliamo rivolgere le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Discorso analogo da parte di Todt, volto noto della Formula Uno, che, a titolo personale, ha voluto lasciare il seguente messaggio di cordoglio: “Sono choccato e rattristato dalla brutale scomparsa di Nathalie Maillet, direttrice del circuito di Spa. Incarnava il vertice dello sport dell’automobile. I miei pensieri e la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi del circuito di Spa”.



