Fabian Ruiz via dal Napoli?/ Calciomercato news: Real Madrid e Barcellona ci pensano

Il futuro di Fabian Ruiz al Napoli è a rischio e le sirene spagnole si fanno sentire. Il centrocampista infatti piace sia al Real Madrid sia al Barcellona e con queste pretendenti è facile immaginare che in estate Fabian Ruiz possa tornare in Spagna, magari al termine di una vera e propria asta di calciomercato che consentirebbe al Napoli di incassare una cifra molto alta dalla cessione del suo centrocampista. Di certo Fabian Ruiz sta vivendo una stagione molto difficile, che potremmo definire opposta rispetto all’eccellente 2018-2019 che lo aveva invece imposto all’attenzione generale. Le tante difficoltà vissute dal Napoli in questi mesi e magari anche proprio le tante voci di mercato stanno però pesando sul ragazzo, che a questo punto non è più intoccabile e in estate potrebbe partire, se arrivasse un’offerta attorno ai 70 milioni di euro.

FABIAN RUIZ VIA DAL NAPOLI? IN ESTATE SI PROFILA UN’ASTA

Si parla molto in Spagna di Fabian Ruiz: dopo essere stato grande protagonista la scorsa estate agli Europei Under 21, il centrocampista del Napoli ha debuttato nella Nazionale maggiore e potrebbe essere un punto di forza per le Furie Rosse agli Europei 2020, ma c’è preoccupazione per il suo rendimento nettamente in calo rispetto allo scorso campionato. Ecco perché da molte parti si invoca un ritorno a “casa”, che potrebbe concretizzarsi sia al Real Madrid sia al Barcellona. In questo caso, si potrebbe scatenare un’asta al rialzo che logicamente farebbe piacere al Napoli. Si annunciano però mesi non facili per Fabian Ruiz, perché con gli arrivi praticamente certi di Diego Demme e Stanislav Lobotka, a centrocampo la concorrenza sarà fortissima e lo spagnolo rischia di finire spesso in panchina se il suo rendimento non tornerà a migliorare.

