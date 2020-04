Fabiana Flosi, chi è la moglie di Ecclestone/ Avvocato di origini italiane di 45 anni

Fabiana Flosi diventerà mamma a 45 anni e renderà padre Bernie Ecclestone per la quarta volta a 89 anni. Tra la signora Eccleston e l’ex boss della Formula 1 ci sono ben 44 anni di differenza, ma nonostante tutto, i due, dopo essersi incontrati casualmente, non solo si sono sposati, ma hanno anche deciso di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio. Ma chi è Fabiana Flosi il cui nome sta facendo il giro del mondo? Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’articolo che annuncia la quarta paternità di Bernie Ecclestone che entra di diritto nella classifica degli uomini diventati genitori in età avanzata, Fabiana Flosi viene presentata come un avvocato di origini italiane diventata ufficialmente la signora Ecclestone nel 2012.

FABIANA FLOSI, L’INCONTRO CON BERNIE ECCLESTONE NEL 2009

Fabiana Flosi e Bernie Ecclestone si sono incontrati per la prima volta nel 2009 durante il Gran Premio del Brasile nel 2009. Fabiana è entrata nella vita di Eccleston tre anni dopo aver divorziato dalla seconda moglie Slavica, con la quale era stato sposato per 24 anni. Fabiana ed Ecclestone si sono sposati il 26 agosto 2012 con una cerimonia sontuosa che si è tenuta a Gstaad in Svizzera, in forma privata, a cui hanno partecipato pochissimi invitati. Come segno del suo amore, in occasione del matrimonio, Ecclestone ha donato alla sua terza moglie un anello del valore di 100mila sterline. Tra pochi mesi, quell’amore che li ha uniti, sarà coronato dall’arrivo di un figlio.





