Fabiano e Cristiana lasciano Uomini e Donne/ Scoppia l’amore dopo una sola settimana

Fabiano e Cristiana, amore a Uomini e Donne

Mentre cavalieri e dame del trono over, presenti nello studio di Uomini e Donne da diverso tempo, non sono ancora riusciti a trovare l’amore, Fabiano e Cristiana, dopo una sola settimana di frequentazione, nel corso della puntata del 18 novembre, annunciano di voler lasciare insieme la trasmissione. Sia Fabiano che Cristiana hanno partecipato per la prima volta alla trasmissione poche puntate fa. Durante un ballo, il cavaliere e la dama del trono over si sono piaciuti subito scambiandosi immediatamente il numero di telefono.

Fabiano e Cristiana si sono così presentati al pubblico prima di svelare la decisione. Fabiano ha 49 anni, è di Livorno e lavora come gruista presso il porto di Livorno. Il cavaliere, inoltre, ha un figlio di 23 anni. Cristiana, invece, lavora come hostess su uno yacht privato e non ha figli.

Applausi per Fabiano e Cristiana a Uomini e Donne

Tra Fabiano e Cristiana c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia annuncia di voler lasciare subito la trasmissione per poter vivere liberamente la storia. Un annuncio che strappa gli applausi del pubblico, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sperti, inoltre, ringrazia Fabiano e Cristiana per essere i rappresentanti di quello che è il vero obiettivo della trasmissione.

“Accade una volta ogni dieci anni. La prossima coppia che lascerà la trasmissione dopo una settimana di frequentazione arriverà qui nel 2032”, commenta la bionda opinionista.

