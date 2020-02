Fabiano Petricone, ex fidanzato Antonella Elia/ “E’ come un fratello per me”

Fabiano Petricone è l’ex fidanzato di Antonella Elia, la conduttrice concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’uomo è stato legato per cinque anni, dal 2013 al 2018, alla showgirl italiana che all’interno della casa ha più volte parlato di lui. Originario dell’Acquila, Petricone è un professore universitario e scrittore e si è fatto conoscere dal grande pubblico proprio per essere stato fidanzato con la spumeggiante Antonellina! Una relazione importante durata cinque anni. Nel 2013 Antonella e Fabiano si sono conosciuti e da allora sono stati inseparabili per ben cinque anni; 5 anni d’amore, ma poi qualcosa è cambiato visto che la coppia ha deciso di dirsi addio. In realtà a mettere la parola fine alla loro relazione è stata proprio Antonella Elia che, con un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha chiarito i motivi che l’hanno spinta a concludere il rapporto d’amore con Fabiano.

Antonella Elia: “Fabiano Petricone resta un amico”

Un amore durato cinque anni quello tra Antonella Elia e Fabiano Petricone conclusosi nel 2018. Il motivo? Il desiderio della showgirl, conduttrice ed attrice di tornare ad essere single e non solo. In occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la Elia ha voluto precisare i motivi che l’hanno spinta ad interrompere la storia d’amore con Fabiano: “è che non ho più una passione. Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant’anni si è posati: non c’è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna. A raccogliere pesche ed albicocche. Guardando volpi e cinghiali”. Dopo Fabiano però la Elia ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Pietro Dalle Piane, il nuovo compagno, anche se all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 la conduttrice sta vivendo dei momenti davvero difficili e di grande solitudine. “Mi sento incompleta, la solitudine mi fa tantissimo male. Non ce la faccio nemmeno a parlarne. Sono sola, non ho più incontrato l’uomo giusto. Il pubblico è diventato la mia famiglia, ma c’è un vuoto che rimane” aveva raccontato alcune settimane fa durante un’intervista al settimanale Chi.

