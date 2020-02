Antonella Elia tradita dal fidanzato?/ Video, paparazzato con la ex: “lo condanno!”

Antonella Elia è stata tradita dal fidanzato Pietro Delle Piane? Una bomba scoppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, ma spetta ad Adriana Volpe rivelare alla Elia cosa è successo. “Mi hanno dato un compito che non è bellissimo. Mi hanno fatto andare alla Mystery e mi hanno fatto vedere delle immagini, le ho viste. Il giornale “Nuovo” ha fotografato Pietro con una bionda, si vede da dietro. Le foto le ho viste, facciamo questo di mestiere, tu stai facendo il programma più importante del palinsesto televisivo ed è normale che tu sia estremamente papabile. Lei è di schiena, lui davanti che le parla. Zero. Poi, probabilmente, si sono salutati. Ma sono foto che se io avessi visto mio marito, direi, prendo atto. Non c’è un bacio, non c’è niente. Domani, usciranno in edicola, te le faranno vedere e ti chiederanno una tua opinione. I titoli non sono bellissimi. Ma tu non devi avere un secondo di esitazione perché lui ti ha detto che ti aspetta fuori e che per lui sei importante”. A sdrammatizzare il momento è proprio la stessa Elia che in lacrime dice: “l’importante è che non sia morto nessuno”.

Antonella Elia: “Fabiano me la paga assai questa cosa”

Antonella Elia decide di vedere le fotografie che saranno pubblicate sui giornali. Si tratta di una serie di scatti che vedono Pietro Delle Piane, il fidanzato della Elia, in compagnia di Fiore Argento, la sorella di Asia Argento: “no, questa me la paga assai! Brutto disgraziato, certo che è una sua ex, guarda come si stringe. Io sapevo che non si erano più visti da anni, sapevo che ogni tanto si sentivano, ma questo sguardo di Pietro lo conosco benissimo”. Allora Signorini chiede: “vuoi un faccia a faccia con Pietro” con la Elia “mi ha sempre detto che si sentivano raramente e ha sempre accusato me che ho un rapporto morboso col mio ex Fabiano. Ma guarda che faccia, questa me la paghi cara, mi fidanzo con Aristide”. Una volta rientrata nella casa l’Elia: “Aristide lo sai che io e te ci fidanzeremo” e poi domanda ai coinquilini “ma secondo te un uomo guarda una sua ex con la sua faccia? No, io lo condanno, io sono qui e lui esce con una sua ex e si fa anche fotografare?”.

