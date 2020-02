Fabiano Petricone, ex fidanzato Antonella Elia/ Pietro Delle Piane geloso di lui?

Da molti anni, Antonella Elia è legata a Pietro Delle Piane, ma prima dell’uomo che oggi sta facendo discutere per un presunto tradimento, la bionda showgirl era legata ad un altro uomo. Lui è Fabiano Petricone, professore e scrittore che ben poco ha a che vedere con il mondo dello spettacolo. La loro storia appartiene ormai al passato e la stessa Antonella ha confessato che tra loro è rimasto un rapporto di semplice amicizia. Nonostante ciò pare che Pietro abbia invitato la Elia a chiudere i rapporti con l’ex, in quanto geloso del loro passato di coppia.

Fabiano Petricone, la scelta di Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Una confessione che Antonella Elia si è lasciata trapelare proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la scoperta dell’incontro di Pietro con la sua ex Fiore Argento. A parte questo accenno, la Elia ha però preferito non parlare di Fabiano Petricone nella Casa del Grande Fratello Vip. Per la showgirl e conduttrice è una storia definitivamente chiusa, così come lo è anche per lui che non ha fatto alcun accenno ad Antonella o alla sua partecipazione al reality di Canale 5 nel corso di queste settimane. D’altronde la Elia ha al momento da risolvere una questione più che spinosa col suo attuale fidanzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA