Fabio Bazzani, marito Alessia Merz/ Chi è? “Tra noi un vero colpo di fulmine!”

La bellissima Alessia Merz è innamoratissima di suo marito Fabio Bazzani. Lo ha confermato anche oggi, nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel suo show “Vieni da me”. Bazzani è un noto ex calciatore. Classe 1976, è originario di Bologna e ha giocato in numerose squadre italiane. Quello tra Fabio e Alessia è stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono piaciuti sin da subito, si sono innamorati e in poco tempo anche sposati. “È stato un colpo di fulmine – ha confessato la Merz -. Il giorno dopo, già ci cercavamo.” Entrando nei dettagli, ammette: “Ci siamo visti una sera. Era il giugno 2004. Nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò. Più colpo di fulmine di così…”. Effettivamente il loro è stato un amore travolgente a punto tale da bruciare ogni tappa.

Fabio Bazzani e Alessia Merz: un amore solido

Ma oggi né Fabio Bazzani, né Alessia Merz si sono pentiti dei passi fatti insieme. Il loro è stato un “Cupido” molto particolare, nonché famosissimo: Simona Ventura. La Merz ha infatti racontato ad una Balivo piuttosto curiosa che: “Simona Ventura ci ha presentato, io ero amica di lei. Invece Fabio giocava con Stefano Bettarini nella Sampdoria. Sono stati dei ‘tramiti’, ci hanno fatto conoscere loro”. Dopo Niccolò, nato nel 2005, la coppia ha avuto un altro figlio: Martina, nata nel 2008. Per amore di suo marito e dei suoi figli, Alessia Mrz ha poi deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, in modo da potersi dedicare a loro completamente. Decisione della quale oggi ammette di non essersi pentita.

