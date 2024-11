Fabio Bazzani, chi è il marito di Alessia Merz: la carriera calcistica

Alessia Merz, ex Velina di Striscia la Notizia ed ex valletta di Non è la Rai, è sentimentalmente legata al marito Fabio Bazzani da ormai circa 20 anni. Una storia d’amore importante, coronata dal matrimonio e dalla nascita di due splendidi figli, Niccolò e Martina, con i quali formano una famiglia molto unita e carica di affetto e di amore. Carriera televisiva per lei, carriera sportiva per lui, Fabio Bazzani, che è stato un grande attaccante del calcio italiano.

Nato a Bologna e classe 1976, dopo le prime esperienze nelle giovanili ha calcato il palcoscenico della Serie A nel 2001 con la maglia del Venezia; hanno fatto seguito altre importanti esperienze con le maglie di Perugia, Sampdoria e Lazio. Archiviata l’esperienza sportiva, è diventato allenatore del Mezzolara nella stagione 2015-16, mentre più di recente è entrato nello staff del Bologna come collaboratore tecnico nella stagione 2022, per un solo anno. Oltre alla carriera sportiva, negli ultimi anni è diventato opinionista di Sportitalia e Milan TV nonché commentatore tecnico dei match di Serie A per DAZN.

Alessia Merz: il matrimonio con Fabio Bazzani e i figli Niccolò e Martina

Alessia Merz e il marito Fabio Bazzani si sono sposati nel 2005 dopo un solo anno di fidanzamento: la coppia diede poi il benvenuto in famiglia ai figli Niccolò e Martina, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Una famiglia affiatata e, come raccontato dalla showgirl in un’intervista a La volta buona dello scorso marzo, i bambini sono stati “tutti voluti, con l’idea di non aspettare e farli quando volevamo“.

Nel corso di quell’intervista, aveva raccontato le aspirazioni dei suoi figli per il loro futuro: “Quando una persona sceglie di mettersi anche un po’ da parte nel mondo dello spettacolo e stare in famiglia, mi sono coccolata i miei figli. Martina è un misto tra me e il suo papà. Ha anche lei la passione per il mondo dello spettacolo ma vuole fare la criminologa. Molto solare, mi assomiglia. Niccolò invece fa il calciatore come il papà, gioca come attaccante!”.

