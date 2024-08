Forse non tutti sanno che l’indimenticabile interprete di Volare, Domenico Modugno, ebbe un figlio “segreto” che decise di riconoscere parecchi anni dopo la sua nascita. Fu frutto della sua storia d’amore con Maurizia Calì, mentre era sposato con Franca Gandolfi. “Una mia ex fidanzata mi confessò che nell’ultimo periodo aveva iniziato una storia con un mio amico, Marcello che lui gli aveva confidato che eravamo fratelli”, la ricostruzione choc di Fabio Camilli intervistato qualche tempo fa nel salotto di Oggi è un altro giorno.

“Mia madre e suo padre avevano avuto una storia e io insomma era figlio di Domenico Modugno. Sono rimasto mezz’ora al telefono”, il ricordo del figlio illegittimo del cantante. La sua reazione iniziale, inevitabilmente, fu di profondissimo stupore, infatti Fabio ricorda di essere rimasto completamente senza parole.

Il figlio segreto di Domenico Modugno: “Quando lo scoprii pensavo fosse uno scherzo”

“All’inizio ero convinto si trattasse di uno scherzo. Poi ripensando ad alcuni miei ricordi ho capito qualcosa”, ha detto Fabio nel corso dell’intervista menzionata. “Con papà e mamma avevo un rapporto molto teso e non ho detto nulla, perché non avevo molta confidenza. Ho compreso in seguito che l’astio che il mio padre (adottivo, ndr) aveva nei miei confronti era dovuto quantomeno ad un sospetto…”, la ricostruzione di Camilli.

Che ricorda infatti un’infanzia difficile e non particolarmente felice dal punto di vista affettivo: “Sono riuscito ad andare avanti grazie agli affetti fuori dalla famiglia, parlando con amici poi ho scoperto che tutti sapevano questa cosa, perché alla fine sono i segreti di Pulcinella. A mamma lo dissi dopo una lite pesante, le ho scritto una lettera e poi ci siamo confrontati. Era difficile metterla all’angolo, mi ha confermato la relazione dicendomi che non sapeva se ero realmente figlio di Modugno”.

