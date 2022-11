Fabio Canino, perché non è a Ballando con le stelle?/ “Positivo al covid”: come sta

Fabio Canino assente a Ballando con le stelle 2022, perché? “Ho il Covid”

Grande assenza nella giuria di Ballando con le stelle 2022 per la puntata del 19 novembre: Fabio Canino non è in studio ma collegato da casa. Perché? Come lui stesso fa sapere in un post pubblicato prima della puntata, lo storico giurato ha il Covid. “La settima puntata di @ballandoconlestelle per la prima volta da quando faccio il giudice la farò da casa e non in studio. Indovinate perché?

– mi ero dimenticato che è sabato – Ho trovato traffico – Sono positivo al covid”, esordisce con un pizzico di ironia.

Giampiero Mughini vs Fabio Canino: "Mi prendete per cretino?"/ "Tu sei pagato..."

Poi annuncia di aver contratto il Covid: “Ovviamente sono positivo, – ma tranquillizza tutti – niente di grave fortunatamente ma per la sicurezza di tutti sto a casa dove mi stanno portando le palette con un furgone blindato “. Fabio Canino non è però assente: pur non essendo in studio, il giurato sta seguendo la gara da casa sua, dove è in isolamento, ma è da lì che alzerà la sua paletta e darà i voti ai concorrenti in gara a Ballando con le stelle 2022 questa sera.

Giampiero Ingrassia e Fabio Canino/ Amori, figli, coming out e un terribile lutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Canino (@fabiocaninoreal)

LEGGI ANCHE:

FABIO CANINO, MAMMA MORTA DI ICTUS/ "Ripensare a lei mi fa emozionare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA