Fabio Canino/ “Raffaella Carrà ti rispettava, il suo show il sabato un evento per me”

Il grande attore e conduttore Fabio Canino è stato ospite in collegamento con il programma di Rai Uno, ItaliaSì, in vista del compleanno di Raffaella Carrà di domani, 18 giugno. Canino ha ricordato un curioso episodio risalente a diversi anni fa, quando proprio la Carrà si collegò in diretta tv su Rai Uno, durante il programma “Carramba che sorpresa”, mentre Canino stava recitando in teatro in uno spettacolo dedicato proprio alla bionda più famosa della televisione. “Fare uno spettacolo dedicato a Raffaella – ricorda l’attore – e mentre stai recitando ci si collega con “Carramba che sorpresa”, in diretta su Rai Uno, è stato bellissimo ma ho “rischiato”. Davvero non sapevo nulla – ha aggiunto – durante l’arrivo al teatro avevo notato stranezze, il teatro era particolarmente pulito, con i fiori, e mi sembrava strano, allora ho chiesto se ci facessero una sorpresa e il produttore ci disse, ‘bello vola basso, figurati se Raffa viene qui’”.

FABIO CANINO: “QUANDO SCRISSI IL LIBRO SU DI LEI…”

“C’era fuori dal teatro un camion della Rai – ha proseguito Canino – ma pensavo servisse per un altro collegamento quindi mi tranquillizzai. Ad un certo punto sentii un rumore dietro le quinte e mi arrabbiai ma in realtà erano i cameraman che si stavano preparando per il collegamento”. Fabio Canino ha poi ricordato come lo show del sabato sera della Carrà fosse un evento per lui: “Era il 1971/1972, c’era il rito di fare il bagno nella vasca, mettersi il pigiama e poter stare sveglio un po’ di più perchè il giorno dopo non si andava a scuola”. La Carrà è sempre stata molto affettuosa nei confronti di Canino: “Quando scrissi il libro su di lei le mandai una copia e mi chiamò entusiasta che aveva preso 40 copie del libro, facendomi i complimenti. Lei poi ha un rispetto verso gli altri che in pochi hanno nel mondo dello spettacolo”.



