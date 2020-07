Fabio Caressa risponde a Mihajlovic/ “Non ho parlato del Bologna? Ma sti caz*i…”

La risposta di Fabio Caressa all’attacco portatogli da Sinisa Mihajlovic è arrivata nel corso di Deejay Football Club, trasmissione in onda su Radio Deejay: in maniera sarcastica, il direttore di Sky Sport ha replicato alle parole dell’allenatore del Bologna che nel penultimo turno di campionato, dopo aver perso in casa contro il Sassuolo e già nervoso per l’espulsione ricevuta, aveva accusato la televisione satellitare di non aver riservato un singolo minuto, durante Sky Calcio Club che è appunto il programma condotto da Fabio Caressa e riassume i temi della giornata di Serie A, all’impresa che i felsinei avevano compiuto a San Siro, contro l’Inter. Mihajlovic, per riferirsi a Caressa, non aveva usato il nome ma si era servito di espressioni come “quello lì piccolino” e “il marito di Benedetta Parodi”, come a lasciare intendere che la signora di casa sia più famosa e importante del giornalista.

CARESSA RISPONDE A MIHAJLOVIC

La replica di Caressa ha preso spunto proprio da questo: “E’ una vita che dico a tutti che sono alto e biondo” ha iniziato, per poi ringraziare il cielo per essere il marito di Benedetta Parodi. Poi, ha spiegato in maniera più “tecnica” e seria il perché al Club non si sia parlato del Bologna: ha detto che per tutto il pomeriggio Sky ha riservato spazio alla vittoria rossoblu sul campo dell’Inter, ma che quando lui (Caressa) è andato in onda era già la una meno un quarto della notte e “ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro Martinez”. Un tema in effetti, visto che era stato il Toro a chiedere di batterlo “scippandolo” di fatto a Romelu Lukaku. Caressa ha infine chiuso con “ma sticazzi”: espressione che tradisce la sua provenienza, ma soprattutto lascia intendere come, almeno a suo parere, le accuse di Mihajlovic siano un argomento privo di fondamento e che non avrebbe nemmeno meritato una replica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA