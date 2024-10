Chi è Fabio, il nuovo cavaliere di Gemma Galgani che piace anche a Tina Cipollari a Uomini e Donne

Una bella novità è arrivata per Gemma Galgani nel corso della puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre: per lei è arrivato Fabio! Si tratta di un nuovo pretendente per la storica dama del trono Over, che arriva direttamente dal Canada, dove ha lavorato per circa 40 anni, e ha 65 anni. Fabio ha subito conquistato la simpatia del pubblico ma anche della stessa Gemma, mostrandosi allegro e disposto a mettersi in gioco.

Nel corso della puntata del 29 ottobre, Gemma e Fabio saranno protagonisti di un ballo, durante il quale la dama apparirà piacevolmente colpita, al punto da decidere di intraprendere una conoscenza con lui. Fabio, oltre ad aver conquistato il favore del pubblico a casa, ha ottenuto anche quello (molto difficile da ottenere) di Tina Cipollari. La celebre opinionista avverte infatti Gemma di non lasciarselo scappare: “Non perdere di vista questo signore che secondo me può darti tutto quello che desideri” le dice. Gemma seguirà il suo consiglio?