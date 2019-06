Fabio Colloricchio incontra la madre di Violeta Mangrinan/ Video: “Sei una canaglia!”

Fabio Colloricchio è il protagonista di Supervivientes e non si può dire il contrario, nel bene e nel male. Sul tronista era ormai calata il silenzio da molto tempo ed è questo che potrebbe aver portato alla rottura con Nicole Mazzocato nelle scorse settimane. Fabio ha lasciato la sua fidanzata storica per via della “poca passione” che c’era tra loro, è volato in Spagna per prendere parte a questa sorta di Isola dei Famosi, e si è lasciato andare senza freno alcuno. In un primo momento ha discusso con alcuni compagni, poi ha iniziato a rivelare alcuni dettagli sulla sua relazione con Nicole Mazzocato e, alla fine, ha trovato una donzella da corteggiare ovvero Violeta Mangrinan. I due si sono baciati sotto l’occhio attento della telecamera e hanno finito addirittura col fare l’amore sempre a favore del pubblico. La notizia (e il video) è arrivata anche in Italia e la popolarità di Fabio ha spiccato il volo.

L’INCONTRO CON LA “SUOCERA”

Anche nella nuova puntata di Supervivientes Fabio Colloricchio si è dato da fare e questa volta conoscendo la madre di Violeta Mangrinan. Il programma ha infatti invitato le mamme per una puntata speciale ma, ai due naufraghi è stato concesso di conoscere le loro future suocere e, in particolare, Violeta ha incontrato la mamma di Fabio con la quale ha potuto scambiare un tenero abbraccio mentre a Fabio è toccata la madre di Violeta che, a quanto pare, non ha gradito quanto visto in tv tanto da dare della “canaglia” all’ex tronista bacchettandolo un po’. I toni non sono stati accesi ma sicuramente Fabio non l’ha passata liscia. Dopo la benedizione ricevuta dalle future suocere, la coppia tornerà a far discutere dandosi alla pazza gioia e lasciandosi andare alla passione?

Ecco il video del momento:

¿Qué os ha parecido el encuentro de la madre de Violeta y Fabio? 🔄 Me ha dejado frío

❤️ Me ha encantadohttps://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/XzerQz4SuL — Supervivientes (@Supervivientes) June 6, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA