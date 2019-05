Fabio Colloricchio, passione con Violeta Mangrinan/ Senza freni a Superviventes

Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è stato l’assoluto protagonista di questi giorni del reality show, Superviventes. Si tratta precisamente della versione spagnola della nostra Isola dei famosi, in cui dei naufraghi devono riuscire a sopravvivere in condizioni di difficoltà su una dispersa isola dell’Honduras. Il bell’argentino, reduce da una lunga storia d’amore con Nicole Mazzocato, si è lasciato andare alla passione dopo aver incontrato sull’isola Violeta Mangrinan, una bella ragazza mora e dagli occhi azzurri (vi ricorda per caso qualcuno?), che partecipa appunto a Superviventes assieme al tronista. L’argentino, come sottolinea il sito web Isa e Chia, si sta godendo la sua avventura senza filtri, e non ha esitato davanti alle telecamere e mostrare il proprio apprezzamento fisico nei confronti della compagna d’avventura. Violeta, che tra l’altro è anch’essa un ex tronista di Mujer y Hombre, format spagnolo di Uomini e Donne, è approdata sull’isola da fidanzata, ma evidentemente il bel Fabio le ha fatto dimenticare la persona che la stava aspettando a casa.

FABIO COLLORICCHIO, PASSIONE CON VIOLETA MANGRINAN

Il suo fidanzato ufficiale, Julen, lo ha conosciuto proprio attraverso Mujer y Hombre, un passato quindi pressoché identico a quello di Colloricchio. Durante una diretta del programma isolano iberico, Violeta è uscita allo scoperto dichiarando di essersi presa una vera e propria cotta nei confronti di Fabio, al punto da mettere in discussione il suo rapporto con il compagno: «Non si può essere innamorati di due persone contemporaneamente – le parole rilasciate lo scorso 12 maggio – in Fabio ho visto tante cose». Nel giro di pochi giorni la passione è letteralmente esplosa, e i due si sono lasciati andare senza freni nonostante la presenza delle telecamere. Un video che sta facendo in breve tempo il giro del web e che siamo certi non renderà poi così tanto felice il povero Julen. Tornando al paragone fra la Mangirnan e la Mazzocato, quest’ultima ha replicato così: «Le persone devono brillare di luce propria e non denigrare gli altri per elevarsi. I paragoni non vanno fatti perché sono poco intelligenti e immaturi».

