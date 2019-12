FABIO COLLORICCHIO/ “Chiedo scusa a Nicole Mazzocato, ma non…” (Rivelo)

Fabio Colloricchio si è aperto a Rivelo di fronte a Lorella Boccia. Il ragazzo ha specificato: “Voglio ribadire le mie scuse alla mia ex fidanzata Nicole Mazzocato. Quando ho detto che è stato un inferno sono stato pesante, non dovevo parlare così. Me ne accorgo adesso, però posso dire che quell’esperienza l’ho vissuta senza accorgermene. Ho fatto una stupidaggine e chiedo scusa”. Lorella è severa con Fabio e lo ammonisce, sicuramente le parole del ragazzo sono molto sentite anche se ci tiene a precisare: “C’è da dire però che non possono far vedere 24 ore su 24 della trasmissione e quindi anche per questo nascono delle imprecisioni e delle forzature. Non è un attacco alla televisione, ma speravo aspettasse di vedermi tornare prima di farmi una diffida“. (agg. di Matteo Fantozzi)

Le scuse

Fabio Colloricchio ha chiesto scusa a Nicole Mazzocato, per via di quanto accaduto alla fine della loro storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne sarà protagonista di Rivelo per la puntata di oggi, giovedì 26 dicembre 2019, e parlerà proprio del suo rapporto con l’ex corteggiatrice che ha conosciuto quattro anni fa. “La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no. Quando la vidi scendere dalle scale sono stato sorpreso… l’ho attaccata tutto il tempo perchè avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere”, svela a Rivelo. Purtroppo lo scivolone è avvenuto anche dopo, in occasione della partecipazione all’Isola dei Famosi, versione spagnola. “Intendevo dire che era una ragazza fredda. Il nostro rapporto un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto”, ha sottolineato. Nicole però ha deciso di procedere con la querela proprio a causa di quelle sue affermazioni. Fabio intanto ha dato scandalo nella tv iberica anche per via della sua conoscenza con la concorrente Violeta Mangrinan, con cui ha avuto un rapporto fisico di fronte alle telecamere. “Lei era fidanzata, però prima che ha mollato il suo ragazzo non ho fatto niente con lei, c’era una forte attrazione tra di noi ma non era andata oltre poi lei ha fatto la scelta in diretta di lasciare il suo ragazzo”, ha detto di recente a Live – Non è la d’Urso.

Fabio Colloricchio, le polemiche per la storia con Violeta Mangrinan

Fabio Colloricchio sa come attirare l’attenzione e di sicuro il pubblico di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, non lo dimenticheranno così facilmente. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato più che andare di fronte alle telecamere del programma spagnolo, vivendo un momento di passione bollente con Violeta Mangrinan. “L’Isola non è come il Grande Fratello che hai le telecamere h24. La sera ci sono dei momenti liberi senza telecamere, e invece è successo proprio in quel momento”, ha detto a Live – Non è la d’Urso negando di sapere che proprio in quella parentesi ci fossero i cameraman. Tuttavia non si tratta di un episodio isolato, visto che la neo coppia ha dato di nuovo scandalo durante la partecipazione al reality Crazy Camp. In barba persino a Julen de la Guerra, l’ex fidanzato di Violeta, lo stesso che ha tradito sull’Isola e presente fra i concorrenti del secondo show. Nascondersi sotto le coperte non è bastato e Fabio e la spagnola sono di nuovo finiti al centro del gossip per via dei loro incontri amorosi.



