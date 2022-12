Fabio De Luigi e Virginia Raffaele/ “Io amo stare sul divano, lei è un cecchino!”

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda il giorno di Natale. De Luigi ha innanzitutto asserito che il 2022 è stato difficile, ma dal punto di vista professionale è stato bello perché “con Virginia Raffaele abbiamo lavorato per la prima volta insieme in un film, peraltro diretto da me”. L’attrice ha replicato: “Io e Fabio De Luigi ci conosciamo da un po’ di anni, ma non avevamo lavorato così tanto tempo a contatto l’uno con l’altro”.

VIRGINIA RAFFAELE: “I MIEI NONNI ERANO CIRCENSI, IL LORO MONDO MI DAVA UN SENSO DI LIBERTÀ”

Virginia Raffaele, sotto lo sguardo attento di Fabio De Luigi, ha quindi parlato delle sue origini: “I miei nonni erano circensi, poi negli anni Cinquanta hanno fondato un luna park a Roma e io ancora oggi mi sento giostraia e ne vado fiera. A cinque anni ero al banco ed ero già in scena da subito con il pubblico… Sapevo sparare come un cecchino! Quel mondo mi dava un senso di libertà che riesco a ricreare in tournée con il teatro”. Le ha fatto eco De Luigi: “Sono uno, nessuno, centomila… Dentro i personaggi che ho interpretato c’è qualcosa di me. Non sono proprio così, è più un volto pubblico quello che traspare nelle mie pellicole. Nel privato vivo in simbiosi col divano”.

