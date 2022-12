Jelena Ilic, compagna Fabio De Luigi/ Innamorati da più di 20 anni

Jelena Ilic e il primo incontro con Fabio De Luigi

Jelena Ilic è la moglie di Fabio de Luigi. Un grande amore che dura da più di 20 anni suggellato dalla nascita di due figli: Dino e Lola. Il comico e attore è legato da tantissimi anni alla donna di origini serbo-croate, nata nell’ex Jugoslavia è arrivata in Italia quando aveva appena 5 anni per andare a vivere in in Romagna. L’incontro tra i due è avvenuto alla fine degli anni novanta e dopo pochi anni hanno messo al mondo i loro due figli, Dino nel 2007 e Lola nel 2011. La coppia è ancora oggi molto innamorata nonostante si siano conosciuti più di 20 anni fa: l’incontro tra i due durante una cena a casa di amici in comune.

Da quella cena i due non si sono più separati, visto che hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi. Poi è scattato l’amore che li ha portati a vivere una lunghissima relazione. La donna non è solo la moglie di Fabio di Luigi, ma anche una sua collaboratrice visto che ha lavorato con la Gialappa’d Band negli anni ’90 nei programmi del trio.

Jelena Ilic, chi è la compagna di vita di Fabio De Luigi

Da circa 20 anni Jelena Ilic è la compagna di vita di Fabio De Luigi. Un grande amore quello nato tra i due che, oltre a condividere il lavoro, hanno messo su famiglia. Dal loro amore, infatti, sono anti anche due figli a cui sono molto legati.

Dall'amore tra Jelena e Fabio sono nati due figli: Dino e Lola.

