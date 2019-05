Fabio Fazio a Mediaset?/ Fake News, passaggio su Rai2: “Annuncio a breve!”

Mediaset sarebbe in trattativa con Fabio Fazio? Se la notizia poteva risultare una vera e propria bomba, tutto si è sgonfiato perché si tratterebbe solamente di una fake news ma, procediamo per gradi. Secondo ciò che si legge sulla versione web de Il Giornale, il conduttore sarebbe in trattativa con l’azienda del Biscione, precisando che ci potrebbe essere in ballo la conduzione di una prima serata trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Con Fazio “che avrà carta bianca sui contenuti e sugli ospiti da invitare. L’azienda dichiara che «da sempre è sinonimo di libertà di espressione e di comunicazione». A Fazio è stato offerto un contratto quinquennale i cui termini economici rimangono per il momento riservati. Secondo quanto si apprende, la trasmissione dovrebbe partire la prima settimana di ottobre”, si evidenzia nell’articolo firmato da Sabrina Cottone. A quanto pare, questa indiscrezione televisiva non corrisponderebbe alla realtà. Ed infatti, secondo l’agenzia AGI che avrebbe avuto modo di contattare direttamente i vertici del Biscione, ne ha appreso anche la mancata veridicità, apostrofandola a tutti gli effetti come una fake news. Ed infatti, nel corso della prima serata di ieri, alcune agenzie di stampa avrebbero ricevuto la soffiata via mail, firmata dall’ufficio stampa Mediaset che però, come i fatti dimostrano, non corrisponde a verità.

Fabio Fazio in arrivo su Rai2, l’indiscrezione

Nel frattempo, Libero Quotidiano lancia una bella indiscrezione proprio sul futuro lavorativo Rai di Fabio Fazio dopo la chiusura di “Che tempo che fa”. A quanto pare il conduttore sta per passare ufficialmente sulla seconda rete diretta da Carlo Freccero che in passato, ha già avuto modo di lavorare con Fazio. “L’annuncio del passaggio di Fazio a Rai2 dovrebbe essere ufficializzato nel giro di pochissimo tempo. – si legge – prima della presentazione dei palinsesti autunnali agli investitori pubblicitari. Ma se l’intesa sul passaggio di rete è praticamente trovata, è invece ancora da ricercare quella sulla riduzione del compenso per Fazio, e su questo – a quanto si apprende – Salini sta cercando una soluzione che avvicini le parti, evitando criticità”. Il compenso del presentatore TV è stato l’argomento più spinoso degli ultimi mesi, finendo anche in sede di commissione di Vigilanza Rai. Fabio Fazio ha un contratto con l’azienda di Viale Mazzini fino al 2021, ma la realizzazione dei suoi format passa per l’Officina “società di cui lo stesso conduttore detiene il 50% e che con la Rai ha un contratto rinnovabile invece ogni anno, a giugno”.

