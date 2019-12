Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori bis/ E’ nata Farah: “La felicità più grande”

Oggi, 23 dicembre 2019 è nata Farah, secondogenita di Fabio Fognini e Flavia Pennetta. La coppia di tennisti ha comunicato un bel fiocco rosa tramite le Instagram Stories, dopo avere annunciato anche il nome, fino ad adesso sconosciuto. Lo sportivo ha svelato che la bimba pesa 3 chili e 160 grammi e sarà soprannominata “Mimmi”: “Mamma e Mimmi stanno super bene… Non esiste felicità più grande!”, ha scritto lui. Anche il nonno Fulvio Fognini ha condiviso una immagine sul suo account ufficiale di Instagram, direttamente dalla sala parto: “Ci siamo… quasi!! Forza Flavia!!.. È arrivata Mimiiiiiiiiiiii”. “Benvenuta Farah”, ha scritto invece la zia Fulvia, sorella del tennista, su Twitter. Per la coppia del tennis italiano questa è la seconda gioia della loro vita dopo la nascita del primogenito Federico, arrivato nel 2017.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta, è nata la piccola Farah

Fabio Fognini aveva dato l’annuncio lo scorso novembre intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo. “Aspettiamo una bambina. Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante”, aveva rivelato. Poi aveva aggiunto: “Mio figlio Federico tennista? Deve fare quello che vuole, lo sport che desidera, ma nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo. Poi, sei sempre solo. C’è lo staff, c’è il coach, ma di fatto sei solo e lontano dagli amici e dalla famiglia. È uno sport bellissimo e difficilissimo e bisogna fare tanti sacrifici. Deciderà lui ma io da papà la racchetta dalla mano gliela vorrei togliere”, ha precisato ancora.

