Flavia Pennetta, moglie Fabio Fognini/ Secondo figlio in arrivo:”In quattro sarà ancora più bello”

Tra le migliori tenniste di sempre del movimento italiano, Flavia Pennetta attualmente è in attesa del suo secondo figlio. Dato all’addio allo sport nel 2015 all’età di 33 anni, la brindisina si è sposata con il “collega” Fabio Fognini nel 2016 e il 19 maggio 2017 è nato il primo figlio della coppia Federico: un nome scelto non a caso, ma in memoria dell’amico Federico Luzzi, tennista morto nel 2008 a causa di una leucemia fulminante. La Pennetta ha confermato la nuova gravidanza in estate con un post pubblicato su Instagram: «In quattro sarà ancora più bello», la didascalia di una foto che ritraeva mamma, papà e primogenito. Non è ancora noto se sarà un maschietto o una femminuccia, ma una certezza c’è: come da tradizione di famiglia, il suo nome inizierà con la lettera F. Coronato dunque il desiderio di allargare la famiglia, preannunciato in un’intervista di aprile: «Flavia e io vorremmo un altro figlio, lo vorremmo in questo momento», le parole di Fognini.

FLAVIA PENNETTA E L’AMORE CON FABIO FOGNINI

Vincitrice degli US Open 2015, Flavia Pennetta è stata la seconda italiana di sempre a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam. E non è l’unico record raggiunto: campionessa all’età di 33 anni, è la tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera. Un percorso tennistico di altissimo livello e ricco di soddisfazioni: 11 tornei WTA in singolare e 17 tornei WTA in doppio, tra cui l’Australian Open del 2011. Vincitrice della Fed Cup per quattro volte, la Pennetta ha deciso di appendere la racchetta al chiodo all’età di 33 anni per dedicarsi interamente alla vita di famiglia. Come rivelato in una recente intervista a Vanity Fair, con Fabio Fognini non è stato un colpo di fulmine: «Da un rapporto di amicizia e divertimento, andato avanti per anni quando entrambi eravamo fidanzati, ci siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi, ma le sensazioni e gli sguardi diversi». Una sera, su un divano, è scattato il bacio: «Un bacio strano: sembrava che ci conoscessimo da sempre, che ci fossimo baciati tutta la vita».

FLAVIA PENNETTA: “FOGNINI MATURO? E’ MERITO SUO”

Intervistata recentemente da La Gazzetta dello Sport, Flavia Pennetta ha parlato del percorso professionale del compagno Fabio Fognini, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi anni: «Cerco solo di essere lì e dare il mio appoggio, quello di cui ha bisogno in quel momento. Io cerco di essere sempre abbastanza presente, trovo la maniera per aiutarlo: sia da moglie che dal punto di vista tecnico. Cerco di capire lui che cosa vuole e mi metto nelle condizioni di non oltrepassare mai la linea». Raggiunta da Sport Face, l’ex tennista brindisina ha poi parlato del fenomeno Jannik Sinner e di Matteo Berrettini: «Sinner l’ho visto giocare agli Us Open quest’anno e mi è piaciuto moltissimo. E’ molto giovane e si parla già troppo di lui. Parlatene meno, non è facile gestire tutte le aspettative. Berrettini è più pronto, il suo tennis può crescere ancora tanto».



