FABIO FOGNINI NUMERO 10 ATP: UFFICIALE/ Sogno top ten: ecco la nuova classifica

Fabio Fognini numero 10 al mondo: il sogno di una vita realizzato, adesso è ufficiale. La nuova classifica ATP ha sancito l’ingresso nella top ten del tennista azzurro, protagonista della migliore stagione in carriera culminata con la vittoria del torneo di Montecarlo. E chissà come sarebbero andate le cose se soltanto “Fogna”, sopra di un set contro Alexander Zverev, in ottavi di finale al Roland Garros non avesse perso il filo del discorso lasciandosi superare dal tennista teutonico, poi spazzato via al turno successivo da Novak Djokovic. Nulla però può guastare un momento storico per il movimento italiano: un azzurro tra i migliori dieci giocatori al mondo mancava da ben 41 anni, quando Corrado Barazzutti nell’agosto del 1978 raggiunse la settima posizione. Il numero due d’Italia è invece Matteo Berrettini, che con la 30esima posizione in classifica scalza Marco Cecchinato e firma soprattutto il suo best ranking in carriera.

FABIO FOGNINI NUMERO 10 AL MONDO: LA NUOVA CLASSIFICA ATP

La nuova classifica ATP fotografa ovviamente gli ultimi sviluppi dopo il Roland Garros conclusosi ieri con la vittoria straripante di Rafa Nadal, giunto al suo dodicesimo successo sulla terra di Parigi. Il numero uno al mondo resta però Novak Djokovic (31 settimane consecutive di primato per lui) che ancora può gestire un solido vantaggio nei confronti del maiorchino, numero 2 con un gap da ricucire pari a 4770 punti. Sul terzo gradino del podio troviamo Sua Maestà Roger Federer, che dopo l’insperata semifinale al Roland Garros potrà sperare di accumulare punti nell’amata stagione su erba che vedrà il suo culmine con Wimbledon. L’elvetico d’altronde deve difendersi dall’assalto della Next Gen, rappresentata da Thiem in 4^ e Zverev in 5^ posizione, così come dal greco Tsitsipas, autore del suo best ranking in sesta posizione. Chiudono la top ten Nishikori, Anderson, Khachanov e appunto il nostro Fabio Fognini.

