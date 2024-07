Diretta Wimbledon 2024/ Fognini Bautista streaming video tv: gli italiani sperano! (oggi 5 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: ANCORA ITALIA NEL TERZO TURNO!

Ci siamo, sta per cominciare un’altra intensa giornata con la diretta di Wimbledon 2024 e l’appuntamento è per le ore 12:00 (italiane) di venerdì 5 luglio, quando inizierà il terzo turno nello Slam di Londra. Parte alta del tabellone maschile: significa che torna a giocare Jannik Sinner dopo la sofferta vittoria contro Matteo Berrettini, ma ci sarà anche il sorprendente Fabio Fognini che, sconfitto Casper Ruud in maniera anche abbastanza netta, incrocia la racchetta con il veterano Roberto Bautista Agut che purtroppo ha fatto fuori il nostro Lorenzo Sonego, togliendoci la possibilità di quello che sarebbe stato il terzo derby in altrettanti giorni.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024/ Video streaming tv: cancellati tutti i match all'aperto di oggi (29 maggio)

Ancora, la diretta di Wimbledon 2024 propone il terzo turno per Jasmine Paolini: la lucchese, in totale fiducia dopo la finale del Roland Garros, affronta la canadese Bianca Andreescu che ormai una vita fa vinse Indian Wells e Us Open, ma che poi anche a causa degli infortuni si è decisamente persa per strada pur avendo forze e tempo per provare a rientrare. Staremo a vedere cosa succederà: possiamo dire che uno Slam tradizionalmente poco fortunato come Wimbledon sta regalando parecchie soddisfazioni agli italiani, naturalmente Sinner è il maggiore accreditato ad arrivare in fondo ma anche gli altri potrebbero avere altri grandi risultati.

Italiani all'Australian Open 2023/ Da Berrettini a Fognini, che disatro! Sinner unico salvo: cos'è successo?

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta dobbiamo ricordare che la diretta tv di Wimbledon 2024 viene affidata ai canali di Sky Sport, ed è questo l’unico Slam che viene trasmesso da questa emittente: nello specifico il canale principale rimane Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma vista la concomitanza dei match in questi primi giorni ci saranno altri canali aperti a seguire l’evoluzione del torneo. In assenza di un televisore sarà poi possibile attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile con l’applicazione Sky Go; infine ricordiamo l’appuntamento con il sito ufficiale (www.wimbledon.com) per tutte le informazioni utili sui Championships.

DIRETTA/ Italia Canada (1-2): Berrettini-Fognini ko nel doppio, azzurri eliminati

DIRETTA WIMBLEDON 2024: I MATCH DEL GIORNO

Aspettiamo con ansia la diretta di Wimbledon 2024, dovendo anche dire che nei giorni precedenti il programma dello Slam ha leggermente rallentato a causa della pioggia. Nel terzo turno gioca oggi il campione in carica Carlos Alcaraz, che ha un test non indifferente: l’avversario è l’istrionico Frances Tiafoe, che ha rimontato da 0-2 (non lo aveva mai fatto in carriera) contro Matteo Arnaldi e poi ha dominato il suo secondo turno, adesso è un giocatore che potrebbe mettere in difficoltà un Alcaraz che non ha ancora carburato del tutto nella sua difesa al titolo, ma che esattamente come Sinner può alzare il livello.

Ci sarà anche Daniil Medvedev, che mercoledì ha sofferto non poco nel liberarsi di Alexandre Muller: quello tra il russo e l’erba è un rapporto che non è mai sbocciato del tutto anche se certamente Medvedev ha tutto per arrivare in fondo, oggi però attenzione perché Jan-Lennard Struff è un rivale di qualità soprattutto su questa superficie, potrebbe allora esserci un upset e, almeno sulla carta, un avversario in meno per Sinner sulla strada verso la finale. Certamente da seguire, nella diretta di Wimbledon 2024, anche la sfida tra due giovani molto interessanti come Brandon Nakashima e Ugo Humbert: uno dei due andrà agli ottavi Slam, risultato niente male.











© RIPRODUZIONE RISERVATA