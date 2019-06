Diretta Nadal Thiem/ Finale Roland Garros 2019 streaming video tv, risultato e orario

Nadal Thiem è la finale del Roland Garros 2019 per quanto riguarda il singolare maschile. Il torneo del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi vivrà la sua finale oggi pomeriggio, domenica 9 giugno 2019, a partire dalle ore 15.00 naturalmente sul Campo Centrale intitolato a Philippe Chatrier. Si affrontano dunque Rafa Nadal e Dominc Thiem. Sfida di lusso e rivincita della finale di un anno fa, a conferma delle gerarchie sulla terra rossa, ma con un favorito d’obbligo come è giusto che sia lo spagnolo al Roland Garros, che ha già vinto addirittura per undici volte nella propria carriera. Inoltre, Nadal arriva sicuramente molto più fresco alla finale del Roland Garros 2019 rispetto a un Thiem che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Novak Djokovic in una semifinale nella quale è successo di tutto e che è terminata solo ieri pomeriggio. Nadal per la dodicesima volta oppure Thiem per la sua prima, che sarebbe anche la prima sconfitta di Nadal in finale a Parigi: in ogni caso, si scriverà la storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE NADAL THIEM

La diretta tv di Nadal Thiem, finale del Roland Garros 2019, sarà trasmessa come di consueto da Eurosport, il canale tematico che trovate al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa sarà possibile seguire la partita decisiva del torneo maschile dello Slam parigino anche in diretta streaming video, tramite il servizio fornito agli abbonati tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA NADAL THIEM: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Nadal Thiem, finale del Roland Garros 2019 maschile, ripercorriamo il cammino fin qui del tennista spagnolo e di quello austriaco. Rafa Nadal non ha avuto alcun problema ad eliminare nei primi due turni i tedeschi Yannick Hanfmann e Yannick Maden. Il re della terra rossa ha dovuto faticare di più nel terzo turno con il belga David Goffin, che è riuscito a strappargli un set, ma poi ha travolto con facilità la rivelazione argentina Juan Ignacio Londero negli ottavi. Tutto facile anche nei quarti contro il giapponese Kei Nishikori, al quale ha concesso appena cinque game in tutto, ma pure l’attesissima semifinale contro Roger Federer, perché Nadal ha battuto lo svizzero con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Insomma, un solo set perso contro Goffin, ma per il resto Rafa non è mai dovuto nemmeno andare ai vantaggi: fin qui, è l’ennesima marcia trionfale. Dominic Thiem invece ha sofferto già in un primo turno più combattuto del previsto con l’americano Tommy Paul e ha avuto bisogno di quattro set anche nel secondo turno con il kazako Aleksandr Bublik e nel terzo contro l’uruguaiano Pablo Cuevas. Eccellente invece l’ottavo vinto in modo davvero autorevole con il francese Gael Monfils, così come il quarto contro il russo Karen Khachanov, dunque abbiamo avuto un Thiem in crescendo fino alla straordinaria semifinale con Novak Djokovic, che entra sicuramente nella storia del Roland Garros, anche se oggi potrebbe presentare il conto all’austriaco.



