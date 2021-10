Fabio Frizzi, i genitori Fulvio e Laura/ Sepolti vicino al fratello Fabrizio Frizzi

Fulvio e Laura Frizzi, genitori di Fabio e Fabrizio

Fulvio e Laura erano i genitori di Fabio e Fabrizio Frizzi. Fulvio, distributore cinematografico di Bologna, già direttore commerciale dell’Euro International Film, e poi della Cineriz, era di Faenza e successivamente si era trasferito con la famiglia a Roma, dove il secondogenito Fabrizio era nato nel 1958. Dal padre Fulvio, Fabrizio Frizzi aveva eredito la passione per il calcio: “Nasco come tifoso della Roma poi, grazie a mio padre che si chiamava Fulvio come Bernardini, mi sono appassionato al Bologna. Mi portò a vedere lo spareggio dello scudetto del ’64 e non potevo certo rimanere indifferente”, raccontava in un’intervista ai microfoni del Bologna FC. E aveva aggiunto: “Aveva il Bologna nel cuore e stava male se perdeva. Quando è morto, mi è sembrato naturale, giusto e quasi doveroso tener viva la sua fede, e da allora tengo anche per il Bologna”.

Fabrizio Frizzi riposa vicino ai genitori

In un’intervista a Famiglia Cristiana, Fabrizio Frizzi aveva confessato che per lui i genitori ambivano a un futuro da avvocato, mentre da bambino sognava di fare il cantautore, il pilota o il restauratore. Dopo la morte del padre Fulvio, Frizzi si era riavvicinato alla fede: “Ho cominciato a ragionare in maniera diversa: un po’ meno terrena. Sento, quindi, che esiste un’entità più grande di noi che ci è vicina, ci aiuta, ci protegge. Ogni giorno non mi stanco mai di ringraziare costantemente il Signore , Maria e i miei genitori che da lassù mi proteggono per l’arrivo della mia bambina”, aveva rivelato al settimanale “A sua immagine”, nel 2014. Fabrizio Frizzi, morto il 26 marzo 2018 a 60 anni, riposa nel cimitero di Bassano Romano (Viterbo), accanto agli amati genitori Laura e Fulvio.

