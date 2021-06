Fabio Fulco è diventato papà/ Nata la figlia: “Il giorno più bello della mia vita!”

Fabio Fulco è diventato papà. La sua compagna Veronica Papa, più giovane di lui di 25 anni, ha partorito nelle scorse ore. L’attore, 50 anni, ha annunciato su Instagram la nascita della sua prima figlia pubblicando la foto della statua di Madre Teresa di Calcutta che tiene in braccio un bambino a Napoli: “Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto l’interprete napoletano. Poche parole, senza nemmeno rivelare il nome dalla bambina, che non lasciano dubbi sull’arrivo della piccola. Fabio Fulco aveva anticipato a DiPiù che la figlia porterà il nome di una santa a cui lui e la compagna Veronica Papa sono molto devoti: si chiamerà, forse, Teresa? Tantissimi i messaggi di amici e colleghi, come Luca Abete e Luca Capuano.

Fabio Fulco e Veronica Papa pensano al matrimonio

Fabio Fulco e Veronica Papa stanno insieme da circa tre anni. I due si sono conosciuti ad un concorso di bellezza e la differenza d’età, la compagna ha 25 anni in meno, ha inizialmente frenato l’attore. “Durante il lockdown, tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Ora stiamo pensando seriamente al matrimonio”, ha infatti confessato Fulco lo scorso anno a Sky Tg24. Ricordiamo che Fabio Fulco è stato legato per 12 anni, dal 2005 al 2017, a Cristina Chiabotto. L’attore aveva attraversato un periodo difficile dopo la fine della lunga storia con l’ex Miss Italia, che a settembre 2019 ha sposato l’imprenditore Marco Roscio e il 7 mahhio 20212 è diventata mamma di un bambina, Luca Maria.

