Il famosissimo ed amatissimo attore Fabio Fulco – conosciuto per diversi ruoli di primissimo ordine in alcune delle soap più seguite, come Un posto al sole o Il paradiso delle signore – è stato ospitato nel salottino di Generazione Z per la classica intervista con Monica Setta seguita alle domande di ragazzi e ragazze presenti in studio: l punto di partenza è dedicato all’ultimissima – e più importante – novità in casa di Fabio Fulco, ovvero la piccola Agnes che (confessa) “è la cosa più bella della mia vita”.

Fabio Fulco in lacrime a La Volta Buona: “Momento difficile per mamma…”/ “Mia figlia Agnes mi completa”

Solo pochi mesi fa la figlia “ha iniziato l’asilo” e ripensando a tutti quei momenti passati assieme negli ultimi tre mesi e mezzo – dei quali confessa di averne assaporato “ogni secondo” – Fabio Fulco ammette che l’inizio della scuola “è stato più difficile per noi che per lei, tanto che la prima settimana non riuscivamo ad andare via dall’asilo“; e da lì la palla passa presto alla moglie Veronica Papa della quale racconta di aver capito fin dal primissimo momento che era “la donna giusta per essere la mamma dei miei figli“, arrivando “a chiederle piangendo di avere un bambino con me”.

Cristina Chiabotto, ex fidanzata Fabio Fulco: perchè si sono lasciati?/ Lei: “Non ero più sicura di nulla…”

Fabio Fulco: “A causa di questo lavoro sono andato più volte in depressione, ma mi sono sempre rialzato”

D’altronde, Fabio Fulco ci tiene a mettere in chiaro che per tutta la vita – pur essere stato falsamente “venduto come un Don Giovanni” – ha cercato di perseguire quel sogno di “avere una famiglia numerosa che a me è sempre mancata”: da una relazione racconta di aver sempre cercato qualcuno che potesse diventare moglie e mamma al suo fianco e in ogni amore vissuto sostiene di aver “fatto di tutto per portare avanti il progetto famiglia, cercando di chiarire le cose, di costruire e andare avanti” invece che “cambiare pagina” dopo i più piccoli problemi.

Veronica Papa, chi è la moglie di Fabio Fulco e la figlia Agnes/ "Un altro figlio? Non vediamo l'ora!"

Dalla vita sentimentale alla carriera di Fabio Fulco il passo è breve e nello studio di Generazione Z ci tiene a dirsi fiero di “aver resistito e di essere ancora qui anche se hanno provato in tutti modi a tirarmi giù e vincerla“: il suo lavoro – spiega – “è complicato, soprattutto se vieni da un’altra città, sei solo e non riesci a pagarti l’affitto o a portare a cena fuori la tua fidanzata” con il mondo dello show business che “ti fa sempre sentire fuori luogo con pregiudizi e scuse per non assumerti”. Una situazione – conclude Fabio Fulco – che l’ha fatto in più occasioni “andare in depressione“, ma che non è riuscito ad abbatterlo completamente: “Ho lottato – spiega – e continuerò a farlo”.