Fabio Fulco: “Sono stato fortunato ad incontrare mia moglie Veronica Papa…”

La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto uno degli attori più stimati del panorama italiano: Fabio Fulco. Reduce dal ritorno sul grande schermo, ha scelto il salotto di Caterina Balivo non solo per raccontare le sue esperienze professionali ma soprattutto diversi aspetti della sua vita privata, lasciandosi andare ad una toccante commozione. L’attore è partito da sua moglie Veronica Papa, incalzato da uno scambio di simpatiche battute con Caterina Balivo. “Cambio sempre fidanzate? Ma non è vero dai; poi per un periodo ho fatto anche la corte a Caterina ma nulla…”. A questo punto la conduttrice ha introdotto l’argomento: “Finalmente l’anno scorso si è sposato con Veronica Papa e ha messo la testa a posto!”.

Cristina Chiabotto, ex fidanzata Fabio Fulco: perchè si sono lasciati?/ Lei: “Non ero più sicura di nulla…”

Definire parole al miele le parole di Fabio Fulco per sua moglie Veronica Papa e la figlia Agnes sarebbe quasi riduttivo. “Sono stato fortunato a trovare una persona splendida come mia moglie Veronica che mi ha fatto innamorare e mi ha portato piano piano dove non speravo più di poter arrivare e con lei abbiamo deciso di avere questo angelo che il signore ci ha donato, mia figlia Agnes. Questo nome? Siamo devoti a Maria Teresa di Calcutta, è il suo nome di battesimo”. L’attore ha poi aggiunto: “E’ stata lei a portare le fedi, il momento più bello e dolce della mia vita. Mia figlia mi ha fatto capire 3 cose: cosa significa essere padre, figlio e i sacrifici che si fanno. Mi migliora tutti i giorni, mi completa”.

Veronica Papa, chi è la moglie di Fabio Fulco e la figlia Agnes/ "Un altro figlio? Non vediamo l'ora!"

Fabio Fulco e il toccante messaggio per la mamma a La Volta Buona: “Ti voglio bene, devi essere forte…”

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Fabio Fulco ha parlato dell’esperienza di diventare papà all’età di 50 anni. “Non so quanto c’entri l’età ma penso che ero già pronto da tempo a diventare padre però il disegno era questo, è arrivato tutto nel momento giusto e con la persona giusta, mia moglie Veronica e madre di mia figlia”. L’attore ha poi spiazzato Caterina Balivo chiedendo uno spazio per dedicare altre parole d’amore, ma questa volta per sua mamma. “Approfitto della trasmissione per mandare un bacio alla mia mamma, per dirle che le voglio bene e che è il mio eroe, e di essere forte”. Evidente la commozione dell’attore, che ha poi aggiunto: “E’ stata sempre una donna forte, lo sta dimostrando, è una roccia, però è un momento delicato”.