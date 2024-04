Fabio Grossi, chi è il marito di Leo Gullotta/ L’attore: “Mai una lite ma c’è una cosa che mi rimprovera”

Leo Gullotta, chi è il marito Fabio Grossi: “Mi rimprovera di essere troppo tedesco”

Dopo quarant’anni d’amore hanno potuto coronare il loro sogno delle nozze solo nel 2019 ma chi è Fabio Grossi, il marito di Leo Gullotta? Da TPI.it si scopre che è nato nel 1958 ed è originario di Roma. Attore ha mosso i primi passi in vari spettacoli teatrali ed ha debuttato qualche anno dopo anche al cinema. Coppia nella vita e nel lavoro i due in questi mesi sono impegnati nella stessa tournée teatrale con lo spettacolo In ogni vita la pioggia deve cadere. Non sono note altre informazioni perché entrambi sono molto schivi e riservati.

Tuttavia, Leo Gullotta sul marito Fabio Grossi ha speso sempre delle bellissime parole. In una recente intervista a Domenica In da Mara Venier ha confessato: “L’amore per me è un sostegno non da poco, è avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta, e per questo ti pungola. In questi anni non abbiamo mai litigato se non per sciocchezze. Cosa mi rimprovera? Forse l’essere troppo tedesco a volte”. E sul concetto di amore ha aggiunto: “La prima fase è chimica, poi spunta il sentimento, l’amore, poi la condivisione, il feeling, un pizzico di umorismo e di gioco, il sapere ascoltare e amare ma senza invadere lo spazio dell’altro. L’amore è una cosa importante, l’accoglienza.”

Leo Gullotta, l’attore: “A 30 anni ho scoperto la mia omosessualità”

Leo Gullotta e il marito Fabio Grossi si sono sposati, uniti civilmente, nel 2019. Per potersi sposare hanno dovuto quarant’anni ed all’epoca l’attore in un’intervista a La Repubblica: “Stavo con Fabio da 43 anni. Ci sono voluti trent’anni per la legge sulle unioni civili, che è un fatto di civiltà. È un diritto e l’ho preso. Vivo meravigliosamente bene con Fabio, con grande rispetto”.

Riguardo invece la scoperta della sua omosessualità, Leo Gullotta sempre nella stessa intervista ha rivelato: “Venne fuori come una notizia, per me fu naturale. Alla conferenza stampa del film Uomini uomini uomini un giornalista mi chiese se ero anch’io un omosessuale. Serenamente ho detto: ‘Sì, perché?’. Pagine strapiene, allora non c’era il coming out. Fino ai 25 anni ho vissuto la mia vita da eterosessuale, ho avuto le mie storie. Dico sempre: mi piaceva il cioccolato, poi ho scelto la crema”.

