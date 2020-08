Fabio Jakobsen, caduta choc al Giro di Polonia/ Video: è in pericolo di vita

Sono ore d’ansia e di preghiera quelle che scorrono lentamente “dietro le quinte” del Giro di Polonia, dove ieri, durante la volata della prima tappa, si è verificato un terribile incidente che ha portato alla caduta di diversi ciclisti proprio sulla linea del traguardo. Fra questi, ha decisamente avuto la peggio Fabio Jakobsen, atleta della Deceuninck Quick-Step, il quale, durante la carambola innescata dal “collega” Dylan Groenewegen, è stato letteralmente disarcionato dalla bicicletta dopo il violento impatto contro le transenne laterali di protezione, franando rovinosamente a terra e, secondo alcune indiscrezioni, travolgendo anche un fotografo, che sarebbe anch’egli in gravi condizioni. L’olandese è stato intubato in ospedale, dove gli è stato indotto il coma farmacologico. “Abbiamo fatto tutto il possibile. Le condizioni sono critiche, perché Jakobsen ha un grave trauma cranico. È in pericolo di vita. La caduta ha provocato lo schiacciamento del palato e delle vie respiratorie. Il problema è che ha perso tanto sangue. Nonostante questo è vivo, è con noi e speriamo di vincere questa battaglia”, ha asserito la dottoressa Barbara Jerschina, medico della corsa. Lo sportivo non avrebbe riportato fortunatamente danni spinali e cerebrali.

FABIO JAKOBSEN, POLEMICA SU GROENEWEGEN: “METTETELO IN PRIGIONE!”

Fabio Jakobsen, 23 anni, aveva vinto due tappe lo scorso anno alla Vuelta di Spagna e si candidava a una stagione di svolta per la sua carriera, dopo aver fatto il suo ingresso fra i professionisti nel 2018. Oltre alla speranza unanime che le sue condizioni di salute possano migliorare da parte dell’intero universo ciclistico, si è levata un’assordante polemica nei confronti di Groenewegen (squalificato), il ciclista reo di avere improvvisamente cambiato traiettoria, finendo per chiudere contro le transenne il malcapitato Jakobsen, che sopraggiungeva a tutta velocità in rimonta. Patrick Lefevere, general manager, ha rilasciato dichiarazioni furenti al termine della tappa: “Devono mettere in prigione quel corridore della Jumbo-Visma. Lo porterò in tribunale, il suo comportamento è un reato, non c’è spazio per azioni simili nel ciclismo”. Gli ha fatto eco il 20enne Remco Evenepoel, che, sul proprio profilo Twitter, ha scritto: “Certi corridori dovrebbero essere squalificati a vita. Dannazione! Vergognatevi!!!”.