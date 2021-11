Fabio Leoni e figli, marito di Rosanna Banfi/ Una coppia unita anche nelle difficoltà

Chi è Fabio Leoni?

Un vecchio detto, attribuito alla scrittrice britannica Virginia Wolf, sosteneva che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, proprio per sottolineare quanto sia importante sostenersi a vicenda in una coppia. Ma è valido spesso anche il pensiero opposto, come ha vissuto in prima persona Rosanna Banfi, la figlia di Lino. L’attrice, infatti, ha affrontato e vinto un tumore qualche anno fa, ma è stato proprio nei momenti più difficili che lei ha potuto contare sul sostegno del marito, Fabio Leoni.

Ancora adesso, infatti, l’artista non dimentica di ricordare il grande gesto che lui aveva fatto per lei. Poco prima che lei iniziasse la chemioterapia anche lui ha deciso di rasarsi i capelli in segno di solidarietà. Per ogni donna, infatti, sottoporsi alle terapie diventa ancora più difficile perché si è costretti a dover accettare un drastico cambiamento del corpo e si finisce per sentirsi meno femminili.

Rosanna Banfi e Fabio Leoni: Una coppia solidissima

Rosanna Banfi e Fabio Leoni si sono sposati nel 1992. Pur essendo lontano dalle luci dei riflettori, l’uomo è riuscito a costruirsi una carriera di successo. L’uomo infatti un attore e sceneggiatore, oltre a essere il soggettista di molte fiction. Entrambi non amano parlare della loro vita privata, ma su una cosa non hanno dubbi: “Il nostro è un amore meraviglioso” – avevano detto in un’intervista.

Dal loro rapporto sono nati due figli, Virginia, 27 anni, e Pietro di 23. Almeno per ora i due ragazzi non sembrano essere intenzionati a seguire le orme dei genitori.

