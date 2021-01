Fabio Quagliarella/ Rifiuta la Juventus: a vita alla Sampdoria

Fabio Quagliarella sarà uno dei protagonisti della puntata di Dribbling che va in onda oggi, come tutti i sabati, su Rai 2. La storica trasmissione sportiva della Rai dedicherà a Fabio Quagliarella la sua copertina in una puntata che avrà come tema le scelte “di cuore” degli sportivi: sentimenti forti, senso di appartenenza, coraggio nel prendere decisioni importanti. Il primo personaggio sarà appunto Fabio Quagliarella e ciò si deve al fatto che l’attaccante della Sampdoria ha scelto di chiudere la carriera in blucerchiato rinunciando all’offerta della Juventus, che aveva pensato al bomber classe 1983 per completare il proprio attacco. Una tentazione non da poco, giocare con Cristiano Ronaldo e magari aggiungere trofei al proprio palmares, dando l’assalto al decimo scudetto consecutivo della Juventus e alla tanto agognata Champions League. Quagliarella inoltre è un ex bianconero, ma ha deciso diversamente: ormai la Sampdoria è la sua casa.

FABIO QUAGLIARELLA: “IO RESTO ALLA SAMPDORIA”

Fabio Quagliarella ha girato tante squadre e in alcune è tornato anche più di una volta: è il caso ad esempio del Torino e anche della Sampdoria, non lo sarà invece della Juventus. Le strade di Fabio e di Cristiano Ronaldo dunque sono destinate ad incrociarsi solamente da avversari, come è già stato nel 2018-2019, quando fu proprio Fabio Quagliarella a prendersi il titolo di capocannoniere della Serie A nel primo anno italiano di CR7 e alla bella età di 36 anni. Il rendimento sul campo tuttavia è solo uno dei motivi che hanno portato Quagliarella alla decisione di chiudere la sua carriera alla Sampdoria: come detto, un peso determinante lo ha avuto il senso di appartenenza, mai banale per chi come il bomber classe 1983 di squadre in carriera ne ha cambiate parecchie. Non potremo dunque parlare di una bandiera della Sampdoria nel senso più classico del termine, ma certamente la storia del “no” di Fabio Quagliarella alla Juventus merita di entrare in questa particolare puntata di Dribbling.



