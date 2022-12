Fabio Rovazzi, Capodanno in musica/ Con Karen Kokeshi è finita e ora…

Fabio Rovazzi, Capodanno in musica: chi c’è nel suo cuore

Fabio Rovazzi è tra gli artisti che vedremo esibirsi a Capodanno in musica. Si tratta di un personaggio che fa spesso parlare di sé, per un motivo o per l’altro. Anche il gossip su di lui è un flusso continuo, tanto che si parla ancora della storia con Karen Kokeshi anche se i due si sono lasciati già da qualche tempo. L’interruzione del loro rapporto è stato ufficialmente comunicata dal profilo social del cantante che tramite un’apposita storia di Instagram ha voluto rivelare ai suoi numerosi fan che, purtroppo a volte le cose belle finiscono. Non ci sono stati particolari eventi che hanno portato alla rottura fatidica tra i due.

Tutto è andata semplicemente così, qualcosa è venuto a mancare e la loro storia sembra essere arrivata tranquillamente alla sua naturale conclusione. Rovazzi che ha 28 anni, è nato a Milano il 18 gennaio del 1994, sembra però già avere una nuova fiamma. Si tratta dell’attrice italiana Stefania Spampinato, già apprezzata nelle serie tv americane di Grey’s Anatomy e Station 19. I due sarebbero stati visti insieme a Los Angeles. Con loro si sarebbe visto anche il cantante Tiziano Ferro, amico di Fabio.

Fabio Rovazzi e la fine del 2022

La vita sociale di Fabio Rovazzi sembra quindi procedere a gonfie vele o, perlomeno, sembra aver preso una piega positiva in questa fine d’anno davvero molto ricca di eventi. Abbiamo appena visto come il cantante milanese abbia ritrovato l’amore, ma anche l’amicizia sembra andare bene. Infatti, recentemente è rinato anche un altro rapporto per lui davvero molto importante, quello con Fedez. Il riavvicinamento tra i due è stato segnalato dal famoso compagno di Chiara Ferragni che su Instagram ha voluto scrivere quanto segue: “Complimenti al mio super amico @rovazzi aka young sandwich per il suo terzo disco di platino di #andiamoacomandare #newtopia”.

Come molti di voi già sapranno i due amici si erano allontanati in passato dopo alcune incomprensioni. Ora però sembra proprio che la pace tra le parti sia stata definitivamente ristabilita come, per l’appunto, è stato certificato da questa Instagram stories pubblicata. Il breve video in questione, che poi, a conferma di tutto, è stato nuovamente condiviso anche dallo stesso Rovazzi sul suo profilo social, mostra i due amici appena ritrovati impegnati a scambiarsi un amichevole gioioso bacio sulla guancia.

Il percorso professionale di Fabio Rovazzi…

Fabio Rovazzi, in una recente intervista rilasciata ad Albertino su Radio Deejay, ha parlato del suo percorso professionale, ammettendo di essere un autodidatta totale. Dopo aver confessato di essersi pentito a non aver lasciato prima la scuola per dedicarsi al videomaking professionale, consapevole di star inviando un messaggio negativo ai giovani, ha però voluto fare immediatamente marcia indietro rivelando che, invece, avrebbe voluto fare l’università. In seguito ha differenziando la scuola dell’obbligo dalla realtà universitaria. Curiosamente, Fabio ha poi rivelato che il suo primo successo, cioè la famosa “Andiamo a Comandare”, in realtà è nata per essere una presa in giro del rap, per essere una marcia dedicata ai nerd agli sfigati in generale, cioè a tutti quelli che vogliono fare i fighi avendo a disposizione poche cose.

