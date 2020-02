Fabio Testi, eliminato?/ Serena Enardu “lo scredita”, Patrick Pugliese si schiera… (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi è finito in nomination e nella puntata del Grande Fratello Vip 4 di questa sera potrebbe persino rischiare di uscire. Serena Enardu è la sua rivale al televoto e stando al sentimento che anima gli spettatori sui social, dovrebbe essere la preferita all’uscita. Non possiamo però avere la certezza, soprattutto perchè dall’altra parte abbiamo un attore che ha preferito non emergere troppo nel corso del reality. Forse per paura di finire nell’occhio del ciclone. “Ieri tutti a nominare Fabio, invece di Pago”, si è lamentato Patrick Pugliese in merito ai voti dello scorso venerdì. Secondo l’ex gieffino la nomination a Testi si sarebbe potuta evitare: dopo tutto è una pedina utile, innocua se si pensa alla vittoria finale. Ci pensa intanto la Enardu a cercare di far saltare il boccino all’artista, seguendo forse un piano ben preciso. “Uno pensa di essere saggio… perchè rivesti una figura, hai un’età tale… poi ne capitano altre un po’ più subdole e allora tutto quello che uno si è immaginato, si smonta”, ha detto la sarda. Al centro del confronto troviamo Fernanda Lessa, a cui l’attore avrebbe parlato del massaggio proposto da Antonella. Testi però ha negato tutto: non ha nemmeno parlato con la modella. “Magari mi sono sbagliata, adesso chiederò”, ha detto Serena ancora infastidita. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi e Serena Enardu.

FABIO TESTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Fabio Testi è a rischio: i fan del Grande Fratello Vip 4 potrebbero decidere di non salvarlo questa sera. Non sembra che l’attore sia sconvolto riguardo alla possibilità di uscire, soprattutto se pensiamo che in queste ore non ha cambiato di una virgola il proprio comportamento. Anzi appare persino più rilassato del solito, forse pronto a lasciare la Casa e scrollarsi di dosso certe pesantezze. L’attore infatti è stato chiamato in causa più volte sulle liti avvenute fra gli altri concorrenti, ma solo per consolare chi in quel momento si trovava in lacrime o in una condizione di forte stress. Niente accuse per adesso, se lasciamo perdere il blando tentativo di Serena Enardu di gettare un’ombra anche su di lui. I delatori della sarda non hanno alcun dubbio: la fidanzata di Pago sta seguendo un copione. Altrimenti non si spiega come mai nel giro di 24 ore sia riuscita a litigare un po’ con tutti, come la sua amica Antonella Elia. Testi però è riuscito a tenerle testa, a non cadere in quella famosa trappola che Patrick Pugliese ha attribuito ad entrambe le concorrenti. La sarda forse ha sottovalutato la capacità di Fabio di riuscire a rimanere saldo nelle proprie posizioni. Tanto che dopo il confronto con la Enardu, lo troviamo in piscina a ballare e ridere con la showgirl. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi e Antonella Elia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA