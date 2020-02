Miriana Trevisan Vs Serena Enardu/ “Piangi per Pago e pensi ad Alessandro? Sospetto”

E alla fine sembra proprio che Miriana Trevisan si sia lasciata andare oggi a Mattino5 proprio parlando di Serena Enardu. Ospite di Federica Panicucci è Giovanni Conversano che, in collegamento, continua a ribadire il concetto che la sua ex mente e quello che vuole è solo creare teatrini per cavalcare l’onda della popolarità. Miriana Trevisan ascolta di buon grado e alla fine interviene forse lasciandosi andare un po’ più del dovuto visto che questa volta lascia intende che c’è qualcosa che non quadra nel suo comportamento e che spesso dice qualcosa e poi fa il contrario, è successo con Pago e Alessandro, il teantore, ma poi anche con la famiglia del suo ex marito alla luce di come si è comportata quando Pedro è entrato in casa.

MIRIANA TREVISAN CONTRO SERENA ENARDU?

In particolare, Miriana Trevisan rispondendo proprio alle parole di Giovanni Conversano replica: “Io ho avuto una visione romantica, mi diceva che lei lo amava ancora, si sentivano. Non so se si sono messi d’accordo ma in questi mesi si sono parlati ancora, questo posso dire. Ho una visione romantica, lui si è contraddetto molto, io vedo insieme a voi questa “versione” di Pacifico. Mentre piangi per Pago tu osservi il profilo di Alessandro e metti dei like? Lì non vedo molto romanticismo. Poi parla di voler chiedere scusa alla famiglia, poi ha l’occasione e non lo fa. C’è qualcosa che non va…”. Dove sta la verità? Perché la pacata Miriana Trevisan questa volta si è lasciata andare a delle dichiarazioni un po’ pesanti nei confronti dell’attuale compagna dell’ex marito e padre di suo figlio? Solo indecisione quella di Serena o davvero voglia di creare tensioni per la popolarità e la fama?

