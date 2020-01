Grande Fratello Vip 4, nomination e pagelle/ Il sacrificio di Antonella Elia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivato il momento della prima spesa e, come accaduto nelle precedenti edizioni del reality, non mancano i battibecchi. Tutti i vip sono particolarmente attenti all’alimentazione, ma durante la permanenza nella casa, tutti dovranno rinunciare a qualcosa per poter fare una spesa che comprenda verdura, frutta, proteine e carboidrati. Al centro dei battibecchi ci sono i tanti discussi carboidrati. Se gli highlander e Fabio Testi hanno trovato subito un accordo decidendo di utilizzare una parte del budget alle richieste personali, in casa, non mancano i battibecchi. La lista della spesa, infatti, supera il budget e Rita Rusic a cui è stato affidato il compito di compilare la lista chiede di eliminare qualcosa. Antonella Elia, così, pur non rinunciando alle banane che riescono a colmare la sua fame, decide di rinunciare ai suoi biscotti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Grande Fratello Vip 2020, pagelle prima puntata: Signorini parte bene!

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 4 è partita nel migliore dei modi con una sigla davvero travolgente che è stata molto apprezzata dal pubblico. Sulle note di “Spin me Around”, Alfonso Signorini con tanto di giacca a led ha dato il via alla quarta edizione della versione vip del longevo reality show di Canale 5 che quest’anno festeggia i 20 anni di vita se consideriamo le 14 edizioni “nip”. Un inizio che è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo e dei social anche se tantissimi rimpiangono la presenza di Ilary Blasi. Su Twitter, infatti, sono tantissimi i post dedicati a Lady Totti come non si contano i post dedicati a Cristiano Malgioglio indiscusso trionfatore della seconda edizione del GF VIP. Nonostante tutto va riconosciuto a Signorini il merito di aver costruito un cast di concorrenti davvero variegato, personaggi dal carattere forte e deciso che sicuramente regaleranno nel corso delle prossime settimane delle sorprese da non perdere. Basterebbe fare il nome di Antonella Elia su tutti considerando i tweet a lei dedicati nel corso della prima puntata! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Buon inizio per Signorini, Fabio Testi eliminato, ma…

Il Grande Fratello Vip 2020 parte abbastanza liscio ma senza grandissime emozioni. La nuovissima edizione trova un Alfonso Signorini in gran forma che sprizza entusiasmo da tutti i pori. Parte infatti col sottolineare al pubblico quanto sia importante per lui questa esperienza che segna sicuramente una tappa importantissima nella sua carriera. Un Alfonso a tratti inedito ma sicuramente trascinante, che riesce a tenere bene le redini del gioco e dei Vip. Esordio che merita dunque un 8. Se Signorini è il protagonista assoluto di questo esordio, gli occhi sono in secondo luogo puntati sui suoi opinionisti: Wanda Nara e Pupo. Il cantante se la cava bene ed è sicuramente molto più a suo agio della sua collega: canta, scherza, fa battute piccanti e non supera mai il limite. Per Pupo in questa prima puntata Voto 7.

Grande Fratello Vip, pagelle: inizio lento per Wanda Nara

La Wanda Nara che calca il palcoscenico del Grande Fratello Vip non sembra convincere del tutto. Non proprio spontanea, la manager e moglie di Mauro Icardi ha bisogno ancora di ambientarsi bene nel ruolo di opinionista, che le è nuovo. Merita comunque la sufficienza piena per questo esordio. Se conduttore e opinionisti sono il motore del Grande Fratello Vip, i veri protagonisti sono i concorrenti. In questa prima serata qualcuno si è distinto più di altri. Di certo ad animare sin da subito la Casa è stata la scatenatissima Antonella Elia. Signorini sa di che pasta è fatta ed ecco che solo per lei c’è un ingresso speciale: il risultato è una scena indimenticabile ed estremamente divertente che dà il via ad una serie di conseguenze che la vedranno ancora protagonista. Peripezie affrontate sempre col sorriso: Voto per lei 8.

Grande Fratello Vip 2020: Fabio Testi eliminato ma…

Antonella Elia non è l’unica protagonista degna di nota in questa prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Pago fa il suo ingresso ma porta con se il fantasma (poi non tanto) di Serena Enardu, la sua ex. Le sue parole però conquistano il pubblico: Voto 7. Divertenti e frizzanti invece i 4 ex del Grande Fratello: Pasquale, Sergio, Patrick e Salvo non deludono le aspettative e, anzi, sono sin dall’ingresso l’anima della festa. Peccato che saranno rinchiusi in tugurio, lontani dal resto del gruppo. Voto 7,5. Si conclude con la prima nomination ai danni degli uomini: l’eliminato è Fabio Testi che lascia la Casa ma solo provvisoriamente. Gli inquilini non sanno, infatti, che sarà soltanto “spostato” nella zona in cui si trovano gli ex del Grande Fratello.



