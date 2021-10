Fabio Volo/ “Fratelli d’Italia? Fascisti non sono frangia, i moderati sono minoranza”

Negli studi di Otto e Mezzo, vi era ieri sera anche Fabio Volo. Il noto attore, conduttore e scrittore ha espresso il proprio parere sul caso Luca Morisi e sullo scandalo “fascismo” in Fratelli d’Italia, entrambi esplosi pochi giorni fa, e a riguardo ha spiegato: “Io non sono scandalizzato dall’inchiesta di Morisi, io penso che Morisi non possa fare niente di peggio privatamente di quanto fatto pubblicamente, il vero scandalo è quello fatto con Salvini. Oggi sono uscite altre dichiarazioni della chat e io sinceramente neanche le leggo, a me non interessano quelle cose”.

“Su quanto scritto da Fanpage – ha continuato Fabio Volo – io credo che chiunque vive una vita normale sa benissimo che quelle non sono frange ma la maggioranza dentro il partito, le frange sono i moderati. Io non voglio fare distinzione fascismo e comunismo che non mi appartiene per età, io non credo a quella cosa. Io credo che se ci sia un confronto fra destra e sinistra va bene, l’umanità si è sempre evoluta confrontandosi su due modi diversi di pensare, ma quando si arriva a fare quello che hanno fatto ad esempio con la bestia per arrivare al potere, bisogna fermarlo perchè quello è un gioco sporco, se uno è dopato non deve giocare”. Fabio Volo ha proseguito: “Ciò che hanno fatto alle persone per arrivare al potere significa che quando va al potere… non è che se un cannibale usa le forchette si è evoluto, Salvini è e Salvini sarà, e quando avrà potere sarà la sua versione peggiore”.

FABIO VOLO: “TI PRENDONO E TI BUTTANO DENTRO CON CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE CHE TI INSULTANO”

E ancora: “Loro ti prendono, e io ci sono stato la dentro, ci sono centinaia di migliaia di persone che ti insultano, questo non ha nulla a che fare con la politica. Io non la chiamo destra, ho amici che pensano diversamente da me e abbiamo un confronto. dovrebbero essere le destre sane a fermare la cosa: quando Meloni ha visto l’inchiesta avrebbe dovuto ringraziare non accusare, a meno che io so che c’è e la tengo nascosta”. Quindi Fabio Volo ha ribadito il concetto: “Io non penso siano frange quanto visto su Fanpage. Meloni ha spostato subito l’attenzione, Meloni non si può discostare totalmente da questa persone”.

