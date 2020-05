Fabio Volo/ In tempo di quarantena l’Orchite Show ruba l’attenzione sui social

Pubblicità

Orchite Show è il nuovo cavallo di battaglia di Fabio Volo. L’appuntamento è su Instagram e Facebook, dove i fan potranno assistere alle varie puntate in diretta. Volo però non sarà da solo e nel corso degli spazi ha avuto modo di collegarsi a Fabio Rovazzi e Gianni Moranti, riuscendo a raccogliere migliaia di spettatori per ogni appuntamento. “Sto passando la quarantena in una casa di campagna, in Liguria“, ha detto pochi giorni fa a La Stampa, “dove stavamo trascorrendo qualche giorno di vacanza. Visto che c’è un giardino per i bimbi, abbiamo deciso di fermarci qui”. Visto che la quarantena sarebbe stata lunga, com’era prevedibile, ha scelto di rendere un po’ più leggere sia le sue giornate sia quelle degli altri con il suo piccolo show. “L’ora di radio che faccio su Deejay non mi bastava”, ha aggiunto, “e questa è una condizionein cui non riesco a scrivere. Anzi, nemmeno a leggere, l’unico modo che ho per evadere è fare meditazione. Così ho pensato che avrei potuto intrattenere chi era a casa”. Oggi, 3 maggio 2020, Fabio Volo sarà uno degli ospiti che interverranno a Domenica In. Scopriremo forse qualcosa di più su come stia vivendo questa situazione, soprattutto perchè Volo e la sua famiglia stanno condividendo gli spazi con un’altra famiglia. “Il bimbo è in classe con mio figlio Sebastian”, ha svelato, “caso vuole che il papà lavori nella pubblicità e la mamma sia produttrice, perciò sanno smanettare col computer ma anche aiutarmi nella realizzazione di Orchite”.

Fabio Volo, pronto al ritorno tra tv e cinema ma…

Fabio Volo si prepara a ritornare in tv o sul grande schermo. Ora che i figli sono abbastanza grandi, sembra proprio che sia arrivato il momento di ritornare in carreggiata. Da quando è diventato papà, ha deciso di mettere tutto in pausa per dedicarsi al ruolo di genitore, ma le cose stanno cambiando. “Sebastian l’anno prossimo andrà in seconda elementare“, ha detto a La Stampa, “e Gabriel farà la prima, quindi sono abbastanza grandi perché io possa tornare a fare tv”. Non si tratta però di fare un passo indietro, di ritornare agli show a cui era abituato. Anzi, il suo mini-show sui social potrebbe avergli dato qualche idea per un nuovo ruolo. “Vorrei fare un programma di interviste a persone comuni”, ha dichiarato, “perchè vado subito in super empatia con loro. Già nel Volo del mattino creo dei personaggi, in «Orchite» ho trovato la signora Annamaria, una pensionata: quando la chiamo sono felice. Mi piacerebbe fare una cosa ‘on the road’ come faceva Nanni Loy”. Volo si augura quindi di entrare in contatto con le persone, riuscire a scoprire le emozioni che animano gli italiani. E poi in cantiere ha anche una romantic comedy che si ispirerà ai suoi romanzi. Insomma di carne sul fuoco ce n’è davvero molta.



