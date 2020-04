Fabio Volo/ “The Orchite show è una cosa fatta in casa” (Verissimo)

Pubblicità

Fabio Volo è uno degli ospiti di “Verissimo – Le Storie”, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 25 aprile 2020 su Canale 5. L’attore, conduttore e scrittore si è raccontato dalle pagine del Corriere della Sera pochi giorni dopo la partenza del suo nuovo show in quarantena “The Orchite show”. “Siamo stanchi, stufi. The Orchite Show è lo specchio dello stato d’animo attuale, ma vuole far capire subito non c’è niente di serio” ha precisato il conduttore e scrittore che in questi giorni di isolamento forzato prosegue ugualmente il suo impegno di Radio Deejay da casa. Proprio tra le mura domestiche ha deciso di organizzato uno show tutto nuovo che, nel giro di poche puntate, ha conquistato l’attenzione del pubblico e del popolo di internet. “Non è un programma tv, non è una diretta Instagram, non è niente, come succede quando ci sono di mezzo io. E’ una cosa fatta in casa” – ha detto il conduttore che ha poi precisato – “ho solo pensato che potesse essere un modo leggero e affettuoso di narrare questo momento assurdo che tutti noi stiamo vivendo. Non lavoro in tv da tanti anni e sono un pò arrugginito, ma i risultati sono una sorpresa anche per me”. Il nuovo show, infatti, ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei fan registrando delle cifre davvero importanti: 500 mila visualizzazioni.

Fabio Volo: “The Orchite Show? Numeri da record”

Numeri da record per The Orchite Show di Fabio Volo paragonabili a canali televisivi come Real Time o TV8: “sono numeri importanti per un programma a budget zero: non guadagno e non spendo. I super ospiti sono tutti miei amici e finché non esaurisco la rubrica posso ancora andare avanti. Il paradosso” – precisa lo scrittore – “è che mi posso permettere certi personaggi proprio perchè non ci sono soldi”. Proprio così Fabio Volo non nasconde che per fare la televisione vera servono davvero tanti soldi anche se precisa: “le ammiraglie drenano gli investimenti, ma tolte Rai1 e Canale 5 le altre reti faticano; si andrà verso modelli diversi, spesso molto leggeri”. Di una cosa però è certo: “questa quarantena cambierà molte abitudini, intanto spero sopprima per sempre l’inutile rito delle riunioni: perdite di tempo collettive, che in genere si possono risolvere con telefonate di 10 minuti”. Ma come è nata l’idea di lanciare un nuovo show in diretta su Instagram? “Ho iniziato per noia” – ha raccontato Volo dalle pagine del Corriere della Sera – dopo aver esaurito tutte le ricette fatte in casa. Finito il menù ho cambiato genere. Quello che mi piace è che la quarantena ha annullato le differenze, siamo tutti nelle stesse condizioni”.



